Epidemia de coronavirus: In Tunisia, un robot al Politiei patruleaza pe strazi si legitimeaza trecatorii

Cunoscut sub numele de PGcuard, acesta este controlat de la distanta. Are camere termice si cu infrarosu, precum si un sistem de avertizare format din sunete si lumini, transmite The Guardian Clipul postat de Ministerul de Interne din Tunisia pe pagina de Facebook arata cum robotul le cere trecatorilor sa se legitimeze si ii intreaba daca cunosc masurile de distantare sociala.Creatorul lui PGuard, Anis Sahbani, spune ca masinaria a fost produsa pentru prima data in 2015, cu scopul de a patrula prin oras si de a asista Politia Locala. De asemenea, poate fi 100% autonom, gratie Inteligentei Artificiale, si costa intre 100.000 si 140.000 de dolari.Reamintim ca aceasta tara a impus restrictii de circulatie pe timpul noptii in 17 martie, care s-au extins si in timpul zilei incepand cu 22 martie.Pana acum, in statul nord-african au murit 14 persoane de noul coronavirus si alte 455 au fost testate pozitiv.C.P.