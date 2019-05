Industry 4.0: Romania are nevoie de 1 milion de muncitori si de 10.000 de roboti industriali (Analiza)

Romania are nevoie de 10.000 de roboti industriali

"La fel ca in Occident, dincolo de racolarea si pregatirea angajatilor, companiile cauta solutii care sa reduca impactul fortei de munca, iar robotizarea, automatizarea si digitalizarea serviciilor se afla in prim-plan. Multe companii se afla in plin proces de restructurare a business-urilor, pentru a-si compatibiliza resursele si serviciile la", arata analiza.In esenta, Industry 4.0 se refera la business-uri care si-au digitizat tehnologiile, astfel incat instalatiile si echipamentele pot comunica intre ele prin intermediul internetului, cu ajutorul noilor tehnologii., oferind un grad fara precedent de automatizare si independenta operationala."Economia romaneasca necesita investitii semnificative pentru a se adapta noii revolutii industriale. Dincolo de perfectionarea angajatilor, este nevoie de dezvoltarea unor linii si servicii automatizate, in care robotii vor juca un rol semnificativ", mai arata analiza.Un studiu recent, realizat la comanda Universal Robots, arata ca antreprenorii si managerii din Romania au inceput sa constientizeze impactul noilor tehnologii in economie, cautand solutii de automatizare si robotizare pentru a creste productia si a scadea costurile.34,7% dintre participantii la sondaj au declarat ca intentioneaza sa achizitioneze, in urmatoarele 12 luni, noi solutii de automatizare / robotizare pentru compania in care lucreaza."Aceasta a patra revolutie industriala va aduce schimbari fundamentale in mecanismele economice si Romania trebuie sa fie pregatita. Perfectionarea angajatilor pentru a sustine noile tehnologii trebuie sa fie in prim-plan. Competitivitatea economica va depinde, in mare masura, de felul in care companiile se vor adapta la Industry 4.0, inclusiv de modul in care vor dezvolta mecanisme eficiente de suport", a declarat Lidia Neacsu, reprezentant al companiei de training si consultanta Best Smart Consulting, care a organizat 50 de cursuri de specializare si perfectionare co-finantate prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.Spre comparatie, insunt 28 roboti/10.000 angajati, insunt 57 de roboti, iarare 100 de roboti la 10.000 de muncitori.In, industria americana a incorporat, in ultimii 10 ani, peste 130.000 de roboti.Proiectul Srat Industry 4.0, derulat de Best Smart Consulting, a fostprin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si are o valoare de 3,52 milioane lei, din care 3,23 milioane lei (95%) obtinuti prin finantare nerambursabila.