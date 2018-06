Lantul de cafenele in care aproape toti angajatii sunt roboti

Ziare.

Tot mai multe restaurante si baruri de pe teritoriul SUA incep sa imbratiseze automatizarea, trend criticat de multi pentru ca ar elimina joburi care ar putea fi ocupate de oameni. Reprezentantii Cafe X sustin insa ca tehnologia nu ii inlocuieste pe angajatii umani, care lucreaza alaturi de roboti, scrie Business Insider Este drept, un specialist uman se afla intotdeauna prezent in fiecare cafenea, oferindu-le consiliere clientilor. Tot el este responsabil pentru alimentarea cafetierelor cu boabe de cafea.Cafe X a fost infiintata in 2015 de Henry Hu, cu ajutorul organizatiei The Thiel Foundation a cofondatorului PayPal Peter Thiel.Clientii pot plasa o comanda folosind automatele amplasate in interiorul cafenelelor sau prin intermediul unei aplicatii Potrivit managerului de comunitate al Cafe X Sam Blum, mai mult de jumatate dintre cei care calca pragul cafenelelor sunt clienti fideli, ceea ce inseamna ca oamenii incep sa se obisnuiasca cu ideea."La inceput a fost mai mult un spectacol, insa acum oamenii inteleg", spune Blum.Un al treilea local Cafe X urmeaza sa fie deschis in San Francisco la sfarsitul acestui an. Compania va introduce sistemul mai avansat Robotic Coffeebar 2.0, care ii va permite unui robot-barista sa prepare trei bauturi in 40 de secunde.Conducerea Cafe X are in plan extinderea lantului in San Francisco, precum si in alte orase din SUA.C.S.