Oamenii de stiinta au prezentat "cel mai dinamic umanoid". Ar trebui sa ne temem? E un robot (Video)

Ziare.

com

Nu doar ca Atlas, robotul, e in stare sa alerge intr-un ritm constant, dar o face miscandu-si picioarele si fragmentele din care sunt compuse acestea - talpa, genunchi etc. - intocmai cum ar face-o un om care a ajuns sa aiba aceasta deprindere in zeci de mii de ani de evolutie, arata LiveScience Stilul sau de jogging e usor caraghios si cam galagios, metalic, e drept, insa e eficient. Mai mult, cand are in fata un obstacol, isi ia avant si il sare.Deocamdata a fost testat doar pe iarba, dar urmeaza sa incerce si alte tiputi de teren, pentru a se vedea cum se va redresa in cazul in care va cadea.Desi nu pare mult aceasta demonstratie oferita de Boston Dynamics', e vorba despre o reusita majora in lumea roboticii, care insa ii sperie pe adeptii teoriilor conspirationiste, ce vad in astfel de umanoizi un dusman pentru specia noastra.A.P.