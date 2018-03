Povestea unor liceeni din Alba care au facut un robotel cu care spera sa ajunga in SUA (Foto&Video)

Foto: Facebook/ Team ArmyBot

Ei spera ca la sfarsitul acestei saptamani, la o competitie desfasurata in Bucuresti, sa obtina un rezultat care sa-i propulseze printre cei care vor reprezenta Romania la faza internationala organizata in Detroit, SUA.Fondata in toamna anului trecut din dorinta elevilor de a concura la cel mai mare concurs de robotica pentru licee din Romania, First Tech Challenge, echipa ArmyBot are 13 componenti, din clasele a X-a si a XI-a, cu aptitudini orientate indeosebi spre stiintele exacte. Ei sunt indrumati de doua profesoare, de informatica si de fizica."Echipa a fost fondata in 1 octombrie anul trecut, la initiativa noastra, a elevilor, si a doamnelor profesoare, pentru ca doream ca, in sfarsit, sa avem unde si cum sa aplicam cunostintele teoretice intr-un domeniu atat de frumos cum este robotica si care reprezinta, de fapt, o simbioza a materiilor reale si nu numai.Echipa este compusa din 13 elevi din clasele a X-a si a XI-a, alesi dupa criterii stricte, care aveau legatura cu competentele lor in materiile reale, in general. Am cautat foarte buni informaticieni, foarte buni fizicieni, oameni care sa aiba viziune, sa fie buni matematicieni, dar si oameni cu viziune artistica", a afirmat liderul ArmyBot, Bogdan Catana, elev sergent in clasa a XI-a.El a adaugat ca trebuie redactat si un Engineering Notebook, care va fi punctat separat in concurs si care trebuie intocmit in limba engleza, avand in vedere etapa internationala care se va desfasura la Detroit, de acest aspect ocupandu-se singura fata din echipa, Anca Badoiu."Unora li se pare un pic atipic ca o fata sa faca parte dintr-un astfel de proiect, insa eu am reusit sa ma integrez cu usurinta, avand in vedere ca majoritatea membrilor echipei sunt colegi de clasa", a afirmat tanara, care a adaugat ca la inceput nu stia prea multe despre robotica.Competitia consta in construirea unui robot de la zero, care sa fie capabil sa execute un set de sarcini specifice si care sa functioneze atat autonom, pe baza unei preprogramari a senzorilor, camerelor, motoarelor, cat si controlat de doi operatori, numiti driveri.Echipa a primit din partea organizatorilor un kit in valoare de 3.000 de dolari, sub forma de piese si componente, peste 10.000 de lei fiind atrasi de tineri din sponsorizari."Robotul l-am construit in aproximativ patru luni, pentru ca am intampinat foarte multe probleme tehnice si nu numai - piesele care veneau sau nu veneau. A trebuit de foarte multe ori sa ne adaptam situatiilor critice. (...) Deci a trebuit de foarte multe ori sa improvizam", a spus Bogdan Catana, care a mentionat ca toate componentele sunt "Made in USA".Si in prezent, cu doar cateva zile inainte de concurs, liceenii se confrunta cu o astfel de situatie, dupa ce o piesa de baza comandata din SUA, ajunsa in tara in 36 de ore, este blocata in vama de cinci zile."Avem o piesa blocata la vama din Cluj. A durat 36 de ore ca sa ajunga din Miami (in Romania - n.red.) si de cinci zile sta in Cluj. E o placa de baza principala, comandata din SUA. Exista niste formalitati vamale. (...) Birocratia ne incurca. Noi joi trebuie sa fim la Bucuresti, am trimis un email in care am incercat sa explicam acest lucru si sa ni-l dea (pachetul - n.red.) pana miercuri", a explicat liderul echipei.In momentul de fata, robotul functioneaza cu o placa de baza, cea care comanda toate miscarile acestuia, pusa la dispozitie de organizatorii competitiei, dupa ce piesa initiala s-a scurtcircuitat inainte de etapa regionala.Cu toate dificultatile intampinate, tinerii sunt increzatori in potentialul robotului conceput de ei. "Visul nostru ramane, e cat se poate de realizabil, de palpabil, sa fim printre cele patru echipe (din Romania - n.red.) care peste o luna vor merge la Detroit", a subliniat Bogdan.Robotul proiectat de ArmyBot este capabil sa execute un set complet de sarcini."Se incepe cu o perioada de autonomie, in care noi nu avem voie sa-l influentam sau sa-l controlam in niciun fel. Robotul se bazeaza exclusiv pe o parte preprogramata, care opereaza pe senzori. Asta inseamna, sa fie capabil, cu ajutorul unei camere web,si sa respecte aceste lucruri,, deoarece pe parcursul meciurilor trebuie sa se pozitioneze strategic in anumite puncte.Dupa perioada aceasta de autonomie, urmeaza perioada de control, in care doi operatori din echipa, denumiti driveri, preiau manetele si incep sa conduca robotul. Unul este responsabil de partea de locomotie, partea de miscare, iar altul, de tot ceea ce inseamna brate.Avem in total trei brate, dintre care doua se si controleaza in perioada de control. Ce trebuie facut? Daca se poate, sa se umple o biblioteca cu cutiile respective si, la final, in ultimele 30 de secunde, sa se preia o statueta si sa se plaseze cat mai departe de gard, pe unul din trei campuri", a explicat tanarul modul in care se va manifesta la competitie robotul conceput de ei.Bogdan Catana sustine ca robotul echipei ArmyBot este deosebit atat prin, cat si prinUn alt component al echipei de robotica, Horatiu Bogdan Cret, elev caporal in clasa a XI-a, crede ca, desi concursul de la Bucuresti se anunta "unul foarte dificil", cu 90 de echipe din roata tara, ArmyBot mizeaza pe "bratul de cuburi", cu care vor putea aseza mai usor cuburile in biblioteca si pe "bratul de relicva", pentru a prinde statueta si a o muta peste gard."Am vazut la televizor concursuri de acest gen si ni s-a parut interesant. Lucram de patru luni. La inceputul lui decembrie am primit piesele, kitul de baza al robotului. Mai apoi am revenit din vacanta de iarna mai repede, ca sa ne apucam sa-l construim", a spus elevul caporal.Programatorul echipei, Stefan Negrea, din clasa a XI-a, a recunoscut ca nu a fost usor, totul necesitand multa documentatie, dar ca a fost atras in acest proiect de curiozitatea sa pentru programare. "Totul este nou, a trebuit sa cautam fiecare senzor in parte cum se programeaza, cum sa-l integram. A fost dificil, necesita ore de munca. M-a atras curiozitatea pentru programare", a spus Stefan, care a mentionat ca intr-o astfel de echipa sarcinile trebuie sa fie foarte bine delimitate.