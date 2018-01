Profesorii ar putea fi inlocuiti de roboti in urmatorii 10 ani

E nevoie de 20 de milioane de profesori

Inteligenta artificala isi va gasi locul in fiecare clasa

Profesorii, parintii si elevii vor accepta cu greu noua tehnologie

Seldon este primul care a avansat un termen limita pentru inlocuirea cadrelor didactice cu roboti, dar nu este primul care sustine ca asa ceva se va intampla. Studiile arata ca robotii - fie ei forme de inteligenta artificiala, programe pe calculator sau masini cu aspect umanoid - vor fi tot mai folositi in viitor si vor lasa milioane de oameni fara locuri de munca, potrivit Word Economic Forum. Se discuta inca intens pe marginea domeniilor in care robotii ii vor inlocui pe oameni. Unii spun ca loc pentru masini va fi doar in domeniile murdare, monotone si periculoase in care oamenilor oricum nu le placea sa lucreze. Iar o astfel de tendinta se manifesta deja. Sunt roboti care curata locurile in care se petrec dezastrele nucleare sau care fac munci grele in constructii. Masinile ar putea prelua insa si joburi de birou, inlocuind experti financiari, doctori si luandu-se la intrecere chiar cu genii in publicitate.Meseria de profesor insa are cerinte pe care robotii n-au dat inca semne ca le pot indeplini. Fiecare elev invata in felul sau, poate avea probleme comportamentale sau de familie, iar asta ii cere profesorului sa se adapteze si sa isi foloseasca nu doar experienta didactica, ci si pe cea de viata pentru a-si forma elevii. Deja profesorii trebuie sa fie supraoameni pentru a putea rezolva toate problemele. Iar crearea unor roboti care sa obtina astfel de performante in relatia cu oamenii s-ar putea dovedi dificila.Potrivit unui raport UNESCO din 2015, 9% dintre copii cu varste intre 5-11 ani nu mergeau la scoala. In plus, 16% dintre tinerii cu varste de 12-14 ani nu erau scolarizati. Circa 70 la suta dintre ei proveneau din Africa de Sud si din preajma desertului Sahara. In respectivele regiuni nu doar ca scolile nu au curent electric si apa curenta, dar nici de profesori nu prea dispun. Mai exact, sustine UNESCO, pana la 56% dintre cadrele didactice din aceste zone nu sunt suficient de bine pregatite.Ca problemele sa se rezolve, ar fi nevoie de inca 20 de milioane de profesori. Alti aproape 50 de milioane de profesori ar trebui inlocuiti in urmatorii 13 ani din cauza ca urmeaza sa paraseasca sistemul fie pentru a face altceva, fie prin pensionare.Daca robotii ar deveni profesori, acestia ar trebui doar cumparati si eventual intretinuti, dar n-ar necesita plata lunara a unui salariu si nici zile libere. In plus, ar preda acolo unde sunt dusi, neavand capacitatea de a refuza posturile.Meseria de profesor e grea. Copiii isi pierd usor concentrarea si trebuie motivati in permanenta, iar planificarea activitatilor ocupa de regula serile si weekendurile dascalilor.Experta britanica in educatie Rose Luckin a scris de curand o carte in care sustine ca inteligenta artificiala ar putea face prezenta si ar putea trece notele in catalog. Sau ar putea documenta online pentru profesor, cautandu-i planuri de lectie in functie de diverse criterii.Astfel de sprijin ar putea combate sindromul burn-out in randul profesorilor si ar putea face meseria mai atractiva pentru tineri. Luckin spune ca in urmatorii 10 ani fiecare profesor ar putea fi asistat la clasa de asistenta artificiala.Clasele ar putea fi echipate cu procesoare lingvistice, cu tehnologie de recunoastere a discursului si gesturilor si cu detectoare de miscare a ochilor care sa colecteze informatii despre fiecare elev. In acest fel, profesorul ar sti in permanenta cum recepteaza elevii informatia si cum sa ii ajute. Ar sti de asemenea cand unii sunt bolnavi si au nevoie ingrijire. In plus, informatia i-ar ajuta pe profesori sa isi creeze o strategie didactica mai eficienta, adaptand stilul de predare fiecarui elev in parte.Folosirea in exces a inteligentei artificiale ar putea insa fi periculoasa. Mai exact, sistemul ar putea citi gresit datele elevilor si strategia adoptata in baza respectivelor informatii ar fi una eronata.Rose Luckin sustine ca cercetatorii sunt pe punctul de a perfecta tehnologia didactica a viitorului. Problema va fi convingerea profesorilor, a parintilor si a elevilor sa foloseasca aceasta tehnologie. Scenariile apocaliptice in care robotii vor ajunge sa subjuge oamenii promovare de genii ca Elon Musk sau Stephen Hawking vor contribui la aceasta reticenta.Pentru a le schimba parerea legate de roboti actorilor implicati procesul educativ, dezvoltatorii i-ar putea implica pe profesori, parinti si elevi in procesul de creare a inteligentei artificiale.