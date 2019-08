Rasismul ar putea fi motivul pentru care robotii construiti in prezent sunt albi

Ziare.

Cei mai cunoscuti roboti sunt din filme precum "Eu, robotul", in care joaca Will Smith, si Eve din "Wall-E", iar din realitate - Asimo de la Honda, Walker, realizat de UBTECH, Atlas de la Boston Dynamics, chiar si Valkyrie facut de NASA. Toti acestia sunt construiti din materiale albe, stralucitoare. Iar unele modele umanoide arata ca alte celebritati precum Audrey Hepburn si Scarlett Johansson.Explicatia pentru aceasta tendinta in tehnologie de a folosi albul ar putea fi rasism, potrivit noului studiu."Discriminarea fata de robotii negri este rezultatul discriminarii afro-americanilor", a explicat cercetatorul-sef Christoph Bartneck, de la The Next Web. El a declarat pentru CNN: "Este uimitor sa vezi ca oameni care nu au avut nicio interactiune cu roboti devin rasisti fata de acestia".Cercetatorii considera ca aceasta este o chestiune care nu poate fi lasata deoparte. "Daca robotii sunt creati sa fie profesori, prieteni sau insotitori, de exemplu, atunci va fi o problema serioasa daca aceste ocupatii vor fi indeplinite de roboti care sunt catalogati albi", conform studiului.Robotii analizati in studiu sunt doar niste roboti, fara maini si picioare, cu nuante spre alb, sau mai bine zis roz, sau negru, care in fapt este un maro inchis.Intr-o faza a testului, oameni si roboti albi si negri apar pe ecran mai putin de o secunda iar participantilor la studiu li s-a solicitat sa ii "impuste" pe cei care tin o arma in mana. Robotii negri care nu erau "inarmati" au fost "impuscati" mai mult decat cei albi fara arme.Cercetatorii au apelat si la Google, aratand ca o simpla cautare a cuvantului "robot" nu afiseaza prea multe culori.Creatorii de roboti vin din toate colturile lumii, a punctat Bartneck, subliniind ca, totusi, acestia idealizeaza robotii albi."Robotii umanoizi ar trebui sa reflecte diversitatea oamenilor", a declarat Bartneck pentru The Next Web."Imaginati-va o lume in care toate papusile Barbie sunt albe. Imaginati-va o lume in care toti robotii care lucreaza in Africa sau India sunt albi. Mergand mai departe, imaginati-va ca aceste masinarii vor avea roluri care implica autoritate. In mod clar, acesta va creste ingrijorarile legate de imperialism si suprematia albilor", a mai spus Bartneck. "Robotii nu sunt doar masinarii, ei reprezinta oameni".Intr-un al doilea studiu, echipa de la HIT Lab Noua Zeelanda a inclus in studiu roboti de culoare maro deschis, constatand ca, pe masura ce diversitatea rasiala crestea, discriminarea participantilor la acest test fata de roboti disparea.Aceasta ar putea insemna faptul ca o diversificare a robotilor ar putea duce la reducerea preferintelor rasiale, este una dintre concluziile acestui al doilea studiu.