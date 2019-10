RoboCop de California a avut de-a face cu prima infractiune si nu s-a descurcat deloc bine

Ziare.

Chiar daca deja au fost creati robotii politisti, acestia sunt, momentan, destul de insensibili la ce se intampla in jurul lor si nici nu dau doi bani pe cetateni, arata IFL Science Cel mai bun exemplu e RoboCop, un robot politist care patruleaza in Los Angeles, din California. Cand a fost prezentat, in iunie, oficialitatile orasului si politistii erau optimisti, sperand ca RoboCop va fi un agent de nadejde, pe care nimic nu il va opri sa-si faca meseria.Iata ca RoboCop a avut de-a face cu primul sau caz de infractiune si lucrurile nu au decurs deloc bine. O bataie a izbucnit nu departe de locul in care patrula, intr-o parcare. O femeie, Cogo Guebara, a vazut bataia, a vazut robotul si, asa cum oamenilor li s-a spus, s-a apropiat de agentul de metal si a apasat butonul de urgenta. Se astepta ca, de nicaieri, sa apara o masina de politie, care sa intervina.Nu s-a intamplat asta. In schimb, RoboCop i-a spus sa se dea la o parte din calea lui, pentru a-si putea continua patrularea."Apasam butonul si el spunea 'Da-te la o parte' ", a povestit femeia pentru NBC News.Un alt martor, Rudy Espericuta, a chemat politia in modul clasic, prin telefon, timp in care robotul si-a continuat nestingherit patrularea, oprindu-se din cand in cand pentru a le spune oamenilor sa tina parcul curat. Asta, in timp ce o femeie, implicata in altercatie, era transportata intr-o ambulanta, cu o taietura urata pe frunte.Cum a fost posibil asa ceva? A iesit la iveala ulterior faptul ca RoboCop nu este in niciun fel in legatura cu Politia, desi scrie mare pe spatele sau ca face parte din aceasta structura. Alertele pe care le primeste prin apasarea butonului de urgenta ajung la creatorul sau, Knightscope.Nici camerele sale, care ii permit o vedere de 360 de grade si sa transmita live nu sunt conectate cu Politia, inca. Robotul nu poate citi inca placutele de inmatriculare si nici nu poate urmari telefoanele folosite in apropiere, asa cum se promisese.Toate acestea se vor intampla in viitor, robotul fiind pentru moment in teste. Deci, in final, nefolositor, chiar daca acesta costa 60.000 - 70.000 de dolari pe an, dupa cum arata sursa.