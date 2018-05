Robotii humanoizi sunt tot mai buni: Alearga fara probleme, sar peste obstacole si opereaza autonom

Ziare.

Robotul humanoid Atlas alearga fara probleme pe un teren acoperit cu iarba, aparent denivelat, si chiar reuseste sa sara peste un bustean. Este acelasi robot care anul trecut a facut o tumba La randul sau, robotul-caine SpotMini exploreaza o cladire de birouri si urca si coboara scarile cu usurinta. Robotul opereaza in mod autonom, dupa ce initial a fost "plimbat" de catre un angajat al companiei pentru a realiza o harta a zonei, si foloseste camere video pentru a evita obstacolele.SpotMini a fost introdus de Boston Dynamics in 2016, scopul sau fiind acela de a ajuta la treburi gospodaresti precum spalatul vaselor si dusul gunoiului.Robotul este 100% electric si functioneaza pana la 90 de minute cu o singura incarcare. Cei de la Boston Dynamics spun ca este cel mai silentios robot pe care l-au construit pana acum.Compania este cunoscuta si pentru Atlas, un robot umanoid inalt de 1,7 metri, care cantareste 75 de kilograme. Atlas a fost prezentat in noiembrie anul trecut si reuseste sa isi mentina echilibrul chiar si atunci cand cineva incearca sa il impinga, dupa cum a fost demonstrat intr-un alt videoclip recent.Robotul este prevazut cu camere stereo si cu senzori, ceea ce il ajuta sa exploreze terenurile accidentate. Fiind biped, isi poate folosi bratele superioare pentru a ridica sau pentru a cara diverse obiecte.Boston Dynamics este detinuta de gigantul japonez SoftBank Group, care a cumparat compania de la Google , in 2017.C.S.