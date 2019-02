Robotii sunt viitorul? Hotelul care a angajat sute de roboti ii concediaza acum in masa

Ziare.

Primul hotelul Henn na, al carui nume se traduce prin "ciudat", a fost deschis in Nagasaki in 2015, fiind considerat primul hotel din lume cu roboti pe post de personal, motiv pentru care a intrat si in Cartea Recordurilor. La momentul inaugurarii, hotelul, in care esti intampinat la receptie de un dinozaur-robot si de un umanoid, avea in jur de 80 de roboti, iar in perioada urmatoare "echipa" a continuat sa se extinda. Pentru divertismentul oaspetilor, in hol a fost adus un caine-robot dansator.In total, lantul hotelier a "angajat" nu mai putin de 243 de roboti care sa fie non-stop la dispozitia clientilor. Cu timpul insa, a devenit clar ca, in loc sa reduca volumul de munca al oamenilor, robotii dadeau mai multa bataie de cap, angajatii umani fiind chemati frecvent de oaspeti sa ii ajute sa se descurce cu masinariile, relateaza Wall Street Journal, potrivit Daily Mail Agentia de turism care opereaza lantul Henn na administreaza opt hoteluri in Japonia si robotii fac parte din personalul fiecaruia. Serviciile oferite de acestia sunt insa departe de a fi ireprosabile, potrivit vizitatorilor.De exemplu, unul dintre ei s-a plans ca robotul din camera lui il tot trezea, alertat fiind de sforaitul omului.In fiecare camera exista un robot numit Churi, care trebuia sa aiba rolul de asistent al oaspetelui. Churi a fost printre primii roboti la care hotelul a renuntat, dupa ce s-a constatat faptul ca acesta nu putea sa raspunda la intrebari de baza.In plus, managerul unuia dintre hoteluri recunoaste ca unii clienti nu se simt tocmai confortabil in preajma robotilor."Inca nu am reusit sa ne dam seama cand anume oaspetii vor sa fie serviti de oameni si cand este in regula sa fie serviti de roboti", a spus Yukio Nagai pentru AFP.Conform unui sondaj realizat de Brookings Institution , majoritatea clientilor (61%) nu se simt in largul lor atunci cand vine vorba de interactiunea cu robotii.In ciuda acestor neajunsuri, Nagai este convins ca automatizarea reprezinta viitorul fortei de munca in Japonia, tara care se confrunta cu un proces accelerat de imbatranire a populatiei."Este dificil sa asiguri suficienta forta de munca in hoteluri. Pentru a rezolva aceasta problema avem roboti care servesc oaspetii", a adaugat Nagai.In total, Henn na va ramane fara mai mult de jumatate dintre robotii sai, revenindu-se la serviciile mai traditionale prestate de angajatii umani. Ceilalti roboti vor fi folositi pentru activitatile pe care au demonstrat ca le pot efectua cu succes.