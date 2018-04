Robotii tocmai au invatat sa faca una dintre cele mai grele activitati umane: Asamblarea mobilei Ikea (Video)

Ziare.

O echipa de cercetatori de la Universitatea Tehnica Nanyang, din Singapore, condusa de Pham Quang Cuong, a invatat robotii sa planifice si sa execute operatiunea de imbinare a pieselor unui scaun vandut de producatorul suedez de mobila, se arata intr-un studiu publicat in jurnalul Science Robotics, citat de New York Times Oamenii de stiinta au folosit o camera 3D si doua brate robotice industriale prevazute cu clesti si senzori pentru aprecierea fortei care trebuie exercitata. Cei doi roboti au terminat treaba in 20 de minute si 19 secunde din momentul in care le-au fost puse in fata componentele.Mai mult de jumatate din acest timp a fost petrecuta cu planificarea miscarilor, executarea propriu-zisa durand in total noua minute.In mod obisnuit, un om realizeaza aceeasi operatiune in 10-15 minute, potrivit unui purtator de cuvant al Ikea, noteaza The Guardian Pham crede ca munca lor ar putea facilita migrarea robotilor de la liniile de asamblare industriale la operatiuni mai complexe, cum ar fi construirea de calculatoare sau avioane.Robotii folositi de echipa lui au fost construiti din componente care exista deja pe piata, ceea ce a redus costurile experimentului, in timp ce le-a permis cercetatorilor sa testeze in ce masura echipamentele robotice disponibile in prezent pot efectua o astfel de operatiune complexa, care presupune recunoasterea pieselor diverse si identificarea metodei corespunzatoare de a le manevra si imbina.Masinariile au fost programate sa recunoasca componentele si au fost invatate modul si ordinea in care acestea trebuie sa se imbine, fiind nevoie de putin antrenament inainte de a stapani tehnica asamblarii mobilei Ikea. Astfel, din cele patru kituri pentru scaune cumparate de cercetatori, cateva au fost distruse.De asemenea, treaba a fost facuta doar partial, insa oamenii de stiinta, care au lucrat la acest proiect trei ani, sunt convinsi ca robotii vor invata foarte curand sa asambleze un scaun cap-coada.Acestia mai cred ca, impreuna cu expertii in inteligenta artificiala, vor putea sa dezvolte intr-o zi un robot care sa construiasca un scaun folosind indicatii verbale sau privind pur si simplu vazand pe cineva facand acest lucru.