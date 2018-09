Robotii vor prelua mai mult de jumatate din munca oamenilor pana in 2025. Va fi si rau, si bine

Ziare.

Masinariile vor efectua mai mult de jumatate dintre toate sarcinile de munca pana in 2025, comparativ cu 29% in prezent, estimeaza expertii Forumului Economic Mondial De asemenea,Prin urmare, mult temuta "invazie" a robotilor si a algoritmilor ar putea avea pana la urma un impact pozitiv, mentioneaza expertii in raportul "Viitorul locurilor de munca 2018".Acest lucru nu inseamna ca nu vor exista perturbari, in contextul in care o multime de oameni isi vor pierde mijloacele de trai. Potrivit raportului citat, in urmatorii cinci ani, va exista o crestere a cererii pentru analisti de date si dezvoltatori de software, precum si pentru roluri care necesita "competente umane" specifice - ca cele din domeniul vanzarilor, al marketingului si al serviciului clienti.Pe de alta parte, vor fi eliminate joburi care presupun activitati de rutina, cum sunt introducerea de date si contabilitatea."Cunoscand care sunt ocupatiile care se dezvolta si care sunt cele in declin, factorii de decizie politica si cadrele didactice pot incepe sa lanseze dezbateri cu privire la modul in care sa se faca tranzitia fortei de munca globale catre joburile si competentele de maine", spune Allen Blue, cofondator LinkedIn.. Conform raportului Forumului Economic Mondial, 54% dintre angajatii din intreaga lume vor trebui sa treaca printr-un astfel de proces, pe fondul avantului Internetului de mare viteza, al inteligentei artificiale si al altor tehnologii fiind necesara un alt tip de forta de munca.In scopul pregatirii oamenilor pentru viitoarele roluri de pe piata muncii, o mare responsabilitate le revine companiilor, dar si angajatilor lor si guvernelor."Este esential ca angajatorii sa isi asume un rol activ in sprijinirea actualei lor forte de munca prin recalificare si perfectionarea competentelor, ca angajatii sa aiba o atitudine proactiva fata de invatarea pe toata durata vietii si ca guvernele sa creeze un mediu favorabil care sa faciliteze aceasta tranformare a pietei muncii.Aceasta este marea provocare a timpurilor noastre", spune Klaus Schwab, fondator si presedinte executiv al Forumului Economic Mondial.