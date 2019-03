Romania are prim-planul inteligentei artificiale

Radu Delicote este analist si consultant. Pasionat de marketing politic, a lucrat in campanii locale, nationale si internationale. In prezent este Head of Strategy in cadrul Smart Link Communication.

Probabil primul instinct este sa spuneti ca robotii si, in general, partea de hardware, nu au legatura cu serviciile IT, software, pentru care noi suntem atat de cunoscuti in intreaga lume. Dar, daca va ganditi mai bine, toti acesti roboti functioneaza pe baza de software, deci este o piata pe care Romania, daca isi joaca toate cartile cum trebuie, ar putea intra.Si perspective pozitive chiar sunt. De regula, asemenea subiecte pot parea foarte nisate sau doar pentru pasionatii de tehnologii noi si inteligenta artificiala, insa European Robotics Forum are o serie de elemente extrem de importante, demne de mentionat:1. Este organizat in premiera in tara noastra si in Europa de Sud-Est, iar in contextul actual aduce o bila alba la nivel de branding si imagine.2. Bucurestiul devine capitala europeana a roboticii pentru cateva zile. Practic, orice pasionat, expert sau afiliat din domeniu va poposi in oras.3. Este o ocazie unica pentru tara noastra sa construiasca un cap de pod important in acest domeniu, mai ales ca suntem una dintre tarile recunoscute la nivel european, atunci cand vine vorba de tehnologie si IT.Mai multe detalii puteti gasi la o cautare pe google, insa ce este de remarcat:Forumul va aduce numeroase exemplare, demne de vazut: roboti umanoizi ce sunt inalti cat o persoana si vorbesc 9 limbi, maini inteligente care vor da mana cu participantii (ocazie foarte buna de selfie-uri😊), roboti modulari care, aparent, sunt viitorul in medicina, roboti pentru depozite logistice (focus pe marii retaileri din tara), tehnologie pentru masini autonome sau roboti pentru fabricile viitorului.Cateva nume cu care sigur veti rezona: - Lucilla Sioli, director pentru "Inteligenta Artificiala si Industrie Digitala" din Comisia Europeana, Peter Droll, director Industrial Technologies, DG Research & Innovation, parte a Comisiei Europene, MadyDelvaux, eurodeputat, Adrian Curaj, director general al Agentiei pentru Educatie Superioara, Cercetare si Dezvoltare, si Alexandru Petrescu, ministrul Comunicatiilor.Inteligenta artificiala este o parte esentiala dintr-o reteta a relevantei la nivel european si mondial. Romania, cu pasi marunti, dar siguri, incepe sa faca parte din acest amalgam.In definitiv, organizarea acestui eveniment la Bucuresti este una dintre cele mai bune carti de vizita pe care o putem primi si avea ca tara.Mai mult ca sigur tuturor celor pasionati de acest domeniu le va parea rau daca nu bifeaza saptamana viitoare pe lista de prezenta. Ne vedem acolo!