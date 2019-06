Romania este prezenta cu doua echipe de robotica la un concurs important din SUA

Ziare.

Principalul scop al acestei competitii este acela de a aduce impreuna echipe din FIRST Tech Challenge nu doar din regiune, ci din intreaga lume, care au excelat in domeniul STEM si sa le ofere sansa de a se confrunta in cadrul unui turneu extrem de competitiv.34 de echipe de robotica isi disputa suprematia in acest weekend, la Maryland Tech Invitational , iar Romania este prezenta cu doua, o performanta extraordinara tinand cont de faptul ca, in afara de o echipa din Coreea de Sud, una din Israel si alta din Japonia, toate celealte sunt din SUA.