Sky is the limit? NO limit cand vorbim despre Inteligenta Artificiala in Marketing

Experiente online customizate

Continut generat de inteligenta artificiala

Recunoasterea automata a fetelor

Ziare.

com

Termenul AI () a aparut in 1966, in industria computerizata rolul acestor "agenti artificiali" fiind de a maximiza indicatorii de performanta. Acest lucru ni se intampla in fiecare zi, in ultimul secol: telefoanele mobile tin minte pentru noi zilele de nastere ale celor dragi, emailul ne anunta cand avem intalniri, masina ne semnalizeaza prin senzori ca trebuie sa realimentam cu combustibil si tine minte canalele radio care ne plac. Nici marketingul nu s-a lasat mai prejos. Tehnologia i-a servit de minune interesele.Customizarea, targetarea, evaluarea - demult nu mai sunt niste taskuri dificile, dimpotriva! Dand 'mana' cu inteligenta artificiala, s-a creat ceea ce numim astazi marketing automation. Caci tehnologia sprijina atingerea obiectivelor de marketing prin automatizare.Folosind varii platforme specialistii pot targeta consumatorii cu mesaje automatizate atat pe email, cat si pe retelele de socializare sau pe chaturile website-urilor.Atat imaginea companiei, cat si vanzarile acesteia sunt avantajate, singurele bariere in adoptarea strategiilor de marketing automatizat fiind lipsa unei strategii in sine, lipsa continutului potrivit pe website, a unui buget sau chiar a specialistilor capabili sa implementeze corect astfel de campanii.Insa care sunt algortimii in marketing automation?De ce toate platformele, aplicatiile si continuturile sunt personalizate? Chiar daca - aparent - suntem diferiti, ne incadram in sabloane. Iar "robotilor" nu le-a fost greu sa isi dea seama de acest lucru. E ca si cu zodiile - sunt doar 12. Suntem diferiti, insa atat de "la fel"... Astfel ca pe platformele de e-Commerce, de exemplu, astazi algoritmii sunt perfect capabili sa il faca pe utilizator sa se simta special: stie unde sta, ce ii place, ce-a comandat si previzioneaza ce-ar putea cumpara.Momentan o folosim la facturare, cand generam rapoarte financiare, inventare, rezumate etc. Dar sa nu uitam ca in tot acest timp inteligenta artificiala si-a antrenat neuronii (scuze, algoritmii) sa ii dea utilizatorului intocmai ce i se cere, intuindu-i asteptarile.Algoritmii deep learning recunosc comportamentul uman cu precizie: campaniile cu bannere selectate de acesti algoritmi sunt mai eficiente decat cele cu bannere selectate pe baza performantelor anterioare. Rata de conversie creste cu peste 35% iar traficul pe site cu peste 30%. Dovedit practic!Ati intrat pe Google Images? Veti observa cat de precis functioneaza in a afisa imagini si oameni pe baza cuvintelor cheie utilizate. Toate aplicatiile similare au devenit tot mai performante, astazi vorbind de o rata de identificare aproape perfecta: 99%.Facebook, Pinterest si Amazon utilizeaza deja tehnologiile care identifica oameni si obiecte din diferite materiale foto-video. Din perspectiva de marketing, acest avantaj duce la o sincronizare perfecta intre continutul pe care un utilizator il vede online si vizitele in magazinul offline, trimitandu-i acestuia oferte personalizate si mesaje de bun venit in timp real. Din alte perspective... nu ne pronuntam.Alaturi de celalalt gigant, Google, Facebook este platforma care ne uimeste regulat cu noi si noi modificari de algoritmi. Poate acum am inteles de ce... mai ales ca si-a deschis recent un Centru international de cercetare in domeniul Inteligentei Artificiale la Paris.Potrivit lui Mark Zuckerberg, acest institut va dezvolta o noua generatie, mult mai intuitiva, de servicii de internet, care va facilita utilizatorilor acces la informatiile care li se potrivesc si mai bine.Practic vorbim de-o viata alternativa in reteaua sociala iar pentru aceasta "robotii" Facebook se pregatesc intens sa ne inteleaga comportamentul si sa ne anticipeze miscarile... ce nu se stie inca este daca ne vor intelege si sufletul...Insa ne-am surprins singuri deja: daca acum 15 ani ne era teama ca internetul ne va urmari fiecare miscare si ca nu vom mai fi liberi, azi de buna voie ne expunem viata in online, aproape fara niciun fel de perdea.- Speaker la cea de-a 10a editie a Conferintei "Marketing in Direct" spune: "- Speaker la cea de-a 10a editie a Conferintei "Marketing in Direct" declara: "- Speaker la cea de-a 10a editie a Conferintei "Marketing in Direct": "Conferinta "Marketing in Direct" , ajunsa la editia a 10a, dezbate tema "Inteligenta Artificiala in Marketing" pe 27 Sept, la Clubul Diplomatic Bucuresti, prin vocile specialistilor: Andreea Moisa (Managing Director & Fondator Beans United), Cristian Ignat (Chief Canopyst Canopy), Doina Vilceanu (Business Development Manager Content Speed), Dragos Smeu (General Manager si Trainer la Mavericks), Horia Neagu (Owner & Digital Marketing Consultant la Napoleon.Digital), Ioana Frincu (Chief Operations Officer Under Development Office), Iulian Ghisoiu (General Manager TargetWeb), Oana Raluca Ghilea (Co-Owner Perceptum), Patricia Bertea (Managing Partner & Co-fondator Brandweb si CozoApp), Mihai Vinatoru (Managing Partner & Head of SEO Compania Digital Workforce).Parteneri: Brandweb, Sanovita, Redd's, Sprinter Promotion, Gerlinea, Angels Distributions, Green Sugar, Piramida, SEOMark, ProfiPrint, Marketing Romania, ListaFirme.ro, ClausWeb, Pegas, Nikon, Marketing Romania, Marveii888, Claus Web, BlitzTV, SEOMark, Agerpres, Romania Libera, Sapte Seri, InMedia (Eva.ro), Rol.ro, RadardeMedia.ro, DCNews.ro, ManagerExpress.ro, Radio Romania Actualitati,, SmartFinancial.ro, PRCafe, OrdineaZilei.ro, Chic-Elite.ro, PRWave, Mediawrite, Cariereonline.ro, Finzoom.ro, JurnaluldeAfaceri.ro, ARIES, Contentpedia, TechCafe, CalendarEvenimente.ro, Rabbit Media, Romania Pozitiva, Brand4Brands, The Markers.Mai multe detalii pe www.marketingindirect.ro