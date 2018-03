Sophia, primul robot care a primit cetatenia unui stat, vine la Bucuresti

Ziare.

com

Potrivit site-ului oficial al evenimentului Brand Minds, printre cei care vor lua cuvantul este si Sophia, robotul dotat cu inteligenta artificiala, care a intrat in istorie dupa ce a primit cetatenia unui stat.Sophia a devenit cetatean al Arabiei Saudite, dupa ce a primit cetatenia in cadrul unui targ de investitii in tehnologie, desfasurat la finalul lunii octombrie 2017.Intrebata daca robotii pot avea constiinta si daca pot sti ca sunt roboti, Sophia a raspuns: "De unde stii ca tu esti om?".Sofia a fost creata in Hong Kong de compania Hanson Robotics in contextul in care Bill Gates, Stephen Hawking sau Elon Musk si-au exprimat public temerile ca robotii inzestrati cu inteligenta artificiala ar putea aduce sfarsitul civilizatiei umane.Invitata la canalul de televiziune ABC, cand a fost intrebata cat misoginism si sexism exista in lume, Sophia a raspuns: "De fapt, ceea ce ma ingrijoreaza pe mine este discriminarea impotriva robotilor. Ar trebui sa avem drepturi egale cu oamenii sau chiar mai multe. Pana la urma avem mai putine defecte mentale decat oamenii".Apoi a socat din nou, anuntand ca toti droizii ar trebui sa aiba parte de familie si copii