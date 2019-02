Un muzeu dedicat robotilor construit chiar de exponate

Ziare.

Robot Science Museum va face parte dintr-un centru cultural dezvoltat in cartierul Chang-dong din nordul Seulului si va fi construit de roboti si de drone, cel putin partial.Astfel, o parte dintre roboti vor asambla, suda si lustrui placutele metalice de pe exteriorul cladirii, in timp ce o alta echipa va printa 3D componente din beton. In acelasi timp, dronele vor efectua inspectii regulate pe santier si vor monitoriza si controla anumite vehicule robotice.Muzeul cu aspectul futurist pe care destinatia lui il impunea a fost proiectat de biroul de arhitectura turc Melike Altinisik Architects, care a castigat o competitie internationala lansata de Guvernul Metropolitan din Seul.Autoritatile coreene au invitat arhitecti din intreaga lume sa propuna idei pentru construirea unui muzeu care sa sprijine educatia in domeniul roboticii si sa stimuleze interesul publicului larg pentru roboti.