Un robot slujeste intr-un templu budist vechi de 400 de ani (Video)

Ziare.

com

Fara indoiala ca este o atractie, insa nu toata lumea il priveste cu ochi buni, unii numindu-l un "monstru Frankenstein", conform Live Science Androidul a preluat aceasta functie anul acesta. Arata ciudat, aducand cu T-800 din "Terminator" - partea sa metalica fiind acoperita cu silicon doar la nivelul capului, gatului si mainilor. In rest, toate componentele sale sunt la vedere.In ciuda aspectului, calugarii au incredere in el. "Acest robot nu va muri vreodata, va continua sa se imbunatateasca si sa evolueze", a declarat calugarul Tensho Goto, din templul Kodai-ji, vechi de 400 de ani."Asta e frumusetea unui robot. Poate sa stocheze cunostinte pentru totdeauna, fara limite", mai spune Goto."Cu ajutorul inteligentei artificiale, sper ca va capata foarte multa intelepciune pe care sa o foloseasca pentru a ajuta persoanele aflate in dificultate. El schimba fata budismului", a mai adaugat calugarul.Kannon este rezultatul colaborarii dintre calugarii templului si profesorul de robotica Hiroshi Ishiguro, de la Universitatea Osaka.Robotul recita fara efort mantrele budiste in limba nipona, acestea fiind traduse pe un ecran din spatele sau in limbile engleza si chineza.In timp ce japonezii nu au nimic impotriva ca in templu sa slujeasca un android, occidentalii sunt insa scandalizati, dar asta tine de mentalitate. "Japonezii nu au prejudecati cand vine vorba despre roboti", declara calugarii."Sigur ca o masinarie nu are suflet. Dar budismul nu tine de credinta intr-un Dumnezeu. Tine de a urma calea lui Buddha si nu conteaza daca acesta este reprezentat de o masina, o bucata de fier sau un copac", mai spune calugarul Goto."Vrem ca oamenii sa vada robotul si sa se gandeasca la esenta budismului. Robotul ne invata cum sa depasim durerea... Este aici ca sa ajute pe oricine aflat in nevoie", mai spun calugarii. Acestia recunosc ca o astfel de abordare poate aduce si mai multi tineri in temple.A.P.