Ce cred cu adevarat oamenii despre selfie-urile tale, potrivit psihologilor

Dar se pare ca aceste poze in care autorii si, in acelasi timp, subiectii lor se straduiesc sa arate anturajului online latura lor cea mai atragatoare nu prea au efectul scontat. Cel putin asa arata un studiu recent realizat de cercetatorii de la Universitatea din Washington , publicat inAstfel, in urma unui experiment, la care au participat mai mult de 100 de utilizatori ai retelei Instagram, s-a constatat faptul ca cei care posteaza multe selfie-uri sunt perceputi ca fiind mai antipatici, mai nesiguri, mai singuratici, mai putin deschisi spre aventura si chiar ca avand un respect de sine mai scazut. Selfie-urile centrate pe aspectul fizic nu au facut decat sa exacerbeze perceptiile negative.Pe de alte parte, cei care posteaza fotografii cu ei facute de alte persoane sunt vazuti ca oameni de succes, agreabili, de incredere, tipul de persoana in care poti gasi un prieten bun.Initial, psihologul Chris Barry, care este autorul studiului, si colegii sai, au incercat sa gaseasca o legatura intre cei care fac selfie-uri si trasaturi de caracter precum narcisismul, asa cum au aratat cercetari anterioare ca ar exista, fara succes insa in acest caz."Oamenii posteaza dintr-o multime de motive. Nu este neaparat o fereastra spre personalitatea cuiva", spune Barry, potrivit FastCompany Mai departe, cercetatorii americani au pornit de la ipoteza ca astfel de fotografii pot fi in schimbca o fereastra spre personalitatea cuiva.In cadrul experimentului, in jur de 100 de studenti au evaluat postarile a 30 de alti studenti, in functie de criterii ca stima de sine si egocentrismul. Cei care au postat multe selfie-uri au fost vazuti in general intr-o lumina negativa, in timp ce utilizatorii cu poze facute de alti oameni au fost considerati mai agreabili, mai realizati, oameni pe care subiectii ar vrea sa-i aiba in preajma.O explicatie avansata de Barry este aceea ca atunci cand postezi multe selfie-uri postezi mai putin continut care sa "vorbeasca" despre interesele tale, despre personalitatea ta. Ar mai putea fi si faptul ca sefie-ul arata mai putin natural in comparatie cu pozele "normale", adauga psihologul.Sa postez sau sa nu postez acest selfie? Contextul este esential, precizeaza Barry. In cazul studiului de fata, au fost analizate de niste straini imagini izolate, fara capturi. Asadar, este posibil ca prietenii tai sa reactioneaze diferit fata de straini la sefie-urile tale si like-urile ar putea fi chiar sincere.