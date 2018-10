Inca mai ai mania selfie-urilor? Uite cati oameni au murit incercand sa adune like-uri

Ziare.

Un studiu recent arata ca pesteSi asta s-a intamplat doar in ultimii 6 ani, de cand aceasta moda a devenit ceva obligatoriu de bifat, pentru a fi trendy, cool sau, pana la urma, in rand cu lumea, arata studiul facut de o universitate prestigioasa din India, conform Science Alert Studiul acopera perioada octombrie 2011 - noiembrie 2017 si arata ca au avut loc, in acest interval de timp, nu mai putin de 259 de decese cauzate de atentia la poza si mai putin asupra mediului inconjurator, potential periculos.Printre cauzele deceselor se afla inecul, caderea de la inaltime, dar si mijloacele de transport - de exemplu, nu putini au fost cei care au facut un selfie in fata trenului care venea in viteza.Alte decese au survenit din cauza animalelor, focului sau electrocutarii.Raportul arata ca cele mai multe dintre victime, peste 85%, au varste fragede, cuprinse intre 10 si 30 de ani.Deloc intamplator, daca tii cont de tara care a realizat raportul, India e pe primul loc la astfel de decese, urmata de Rusia, SUA si Pakistan.Rusia e una dintre putinele tari care a luat atitudine, facand o campanie numita "Selfie in siguranta", cu sloganul "nici macar un milion de like-uri pe social media nu merita sa-ti dai viata pe ele". Iar Mumbaiul, din India, a declarat 16 zone in care selfie-ul nu e sigur, dupa mai multe decese. Un parc national din Indonezia, pe de alta parte, a anuntat ca lucreaza pentru a pune la punct o zona unde vizitatorii sa se poata fotografia in siguranta, avand ca fundal un colt minunat de natura.A.P.