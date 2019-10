Selfie cu rezultat tragic la nunta: Mireasa si trei rude au murit

Ziare.

Mireasa in varsta de 20 de ani si inca trei rude in varsta de 22, 20 si 14 ani au murit pe loc, conform CNN. Mirele, de 25 de ani, a reusit sa se salveze pe el si o sora mai mica, in varsta de 15 ani."Au vrut sa isi faca selfie si au alunecat. Nivelul apei a crescut in timp ce se aflau acolo", a declarat un oficial al districtului Krishnagiri.Conform unui studiu, India este pe primul loc in privinta mortilor provocate de aceasta dorinta de a-si face selfie. In top urmeaza Rusia, SUA si Pakistan. Cele mai multe victime, 72%, erau barbati sub 30 de ani.259 de persoane au murit la nivel mondial din octombrie 2011 pana in noiembrie 2017 in timp ce incercau sa isi faca selfie, 159 dintre decese avand loc in India.A.G.