Cat costa gazduirea pe servere dedicate si ce avantaje aduce afacerii online

Spre deosebire de pachetele clasice de hosting de tip shared , serviciile care se bazeaza pe servere dedicate presupun independenta totala in administrarea resurselor. Altfel spus, stii ca ai 100% din capacitatea serverului, fara sa imparti resursele cu nimeni altcineva.Cu o astfel de alegere, afacerea ta online va fi mult mai bine protejata si va putea evita problemele de incarcare greoaie a paginilor sau chiar de impiedicare a vizitatorilor sa poata accesa continutul. In zilele noastre, nimic nu este mai frustrant online decat astfel de situatii, iar utilizatorii de servicii web au de unde alege! Altfel spus, daca ceea ce le oferi nu se ridica la nivelul asteptarilor, cu siguranta vor naviga pe alte site-uri si vor genera profit concurentei. Utilizatorii romani sunt deja obisnuiti cu viteze foarte mari de acces la internet , inclusiv la internet mobil 4G, iar a face compromisuri nu prea le este pe plac...Cat costa sa alegi gazduire web pe servere dedicate ? Mai putin decat te-ai astepta. Un provider de top de pe piata locala, care promite uptime garantat de 99,9% si suport tehnic real non stop, propune servere dedicate cu pret de la 53,95 euro lunar. Solutia este desigur de tip entry-level, dar mai mult decat suficienta pentru multe proiecte online de anvergura. Un astfel de server dedicat este de tip 2x Intel Xeon, 8 Nuclee - 16 Threaduri, 2.48 GHz, 16 GB ECC RAM. Pentru stocare, varianta standard este 2 x 120 GB SSD, dar se paote face si upgrade.Exista si servere mult mai complexe, unde costul ajunge la cateva sute de euro lunar, dar chiar si asa, in contextul unui business amplu, se poate considera ca este un cost mic. Cu siguranta afacerea respectiva va avea multe alte costuri mult mai mari, iar gazduirea web, pentru o afacere online, este baza tuturor operatiunilor, poate cea mai importanta resursa de care depinde totul! Chiar si cele mai scumpe tipuri de servere dedicate au de fapt un cost lunar mai mic decat cel generat de un singur angajat, pentru plata salariului sau si a taxelor asociate salariului.Exista multe detalii care vin in sprijinul alegerii unui server dedicat pentru gazduire web. Vei avea multe sisteme de operare dintre care sa alegi (de exemplu CentOS, Ubuntu, Debian, Windows Server ), vei primi IP gratuit cu posibilitatea de a adauga si alte IP-uri dedicate, vei beneficia de conexiune ultra-rapida fara nici un fel de limitare cu privire la viteza sau volumul de trafic.Providerul care promite solutii premium de hosting inclusiv in privinta serverelor dedicate, majoritatea providerilor, utilizeaza configuratii RAID hardware / software astfel incat informatiile importante sa nu fie niciodata pierdute. Cu ajutorul ultimelor versiuni de cPanel/WHM si Plesk poti sa iti configurezi serverul dupa bunul tau plac.