Cel mai bogat om din India pluseaza: Televizoare HD cadou pentru cei care se aboneaza la internet

Ambani detine reteaua mobila de internet Reliance Jio, care a lansat recent serviciul de internet in banda larga JioFiber. Atractiva oferta ii vizeaza pe cei care cumpara abonamente anuale incepand de la 217 de dolari la acest serviciu si consta in acordarea de televizoare 4k cu sevicii de streaming precum Netflix si Amazon Prime Video, informeaza CNN Ambani a mostenit cea mai mare parte din imperiul Reliance Industries, intemeiat de tatal sau, care a pornit de la o companie de materiale textile, ajungand unul dintre cele mai mari conglomerate din India, cu activitati in domeniul energiei, al retailului si al telecomunicatiilor. Valorea Reliance Industries este estimata in prezent la 108 miliarde de dolari.Pe fondul ieftinirii puternice a unui GB de interent, de la 206 rupii (3 dolari) in 2016 la 12 rupii (17 centi) in 2018, sute de milioane de indieni au devenit pentru prima oara noi utilizatori de internet.Cu toate acestea, aproape 700 de milioane de oameni sunt inca offline. Cu peste 340 de milioane de utilizatori, Jio este al doilea mare operator de telecomunicatii din India, dupa Vodafone-Idea.C.S.