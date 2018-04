Cum sa faci bani din videoclipuri pe net

Ziare.

Se fac deja cativa ani de cand am inceput sa vizionez cu sfintenie cateva podcasturi. Intre timp, numarul vloggerilor a explodat, media de varsta a celor care creeaza continut a scazut, iar banii pe care ii poti castiga din YouTube s-au micsorat. Pare ciudat, dar desi sunt mai multi ca niciodata cei care cred ca se pot imbogati din continut online, in realitate, volumul de munca din spate este incomensurabil.Nu mai este de mult vorba doar de realizarea unor clipuri amuzante sau informative cu titluri atragatoare. In 2018, trebuie sa fii multilateral dezvoltat, sa privesti meseria de vlogger ca pe un business care trebuie extins constant. Nu a spus nimeni ca este usor, dar daca esti gata de actiune si ai suficient de mult timp la dispozitie, exista cativa pasi pe care sa-i urmezi daca vrei sa stii cum faci bani pe YouTube.