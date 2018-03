Europenii vor putea accesa, de la 1 aprilie, continutul online la care sunt abonati oriunde s-ar afla in spatiul UE

Ziare.

com

Regulile vor fi aplicate pentru serviciile cu plata, se arata intr-un comunicat semnat printre altii de vicepresedintele CE Andrus Ansip."Cetatenii sunt esenta tuturor initiativelor noastre privind domeniul digital. De la 1 aprilie, oriunde calatoriti in spatiul UE, nu veti duce lipsa filmelor voastre preferate, serialelor, transmisiunilor sportive, jocurilor sau e-Book-urilor la care v-ati abonat acasa. Regulile vor fi aplicate pentru serviciile cu plata, insa providerii de continut gratuit pot face aceasta alegere. Providerii de continut online vor avea de castigat de pe urma noilor reguli.pentru alte teritorii unde calatoresc abonatii lor", arata sursa citata.Aceasta masura vine dupa desfiintarea costurilor de roaming de care beneficiaza consumatorii din Europa incepand cu iunie 2017."Noile noastre reguli raspund comportamentelor si obiceiurilor europenilor care folosesc noile tehnologii. Spre exemplu, bugetul alocat de consumatori pentru subscriptiile la serviciile video au crescut cu 113% pe an, intre 2010 si 2014, iar numarul de utilizatori, cu 56%, intre 2014 si 2015.", se mai arata in comunicat.Aproximativ 60% dintre tinerii europeni spun ca posibilitatea de a calatori si folosi abonamentele lor este un factor important in alegerea de a plati servicii online. Cu noua masura, spun diplomatii, providerii vor avea un numar tot mai mare de abonati."Am facut inca un pas real in, accesibila tuturor cetatenilor si profitabila", se arata in incheierea comunicatului.