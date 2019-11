Harti GPS de mare viteza

Ziare.

com

Pentru un maximum de eficienta si performanta, SAS Grup a conceput hartile ideale pentru serviciile de monitorizare si GPS auto . Hartile includ elemente care sunt de interes pentru serviciile de transport si logistica, iar detaliile care nu erau utilizate au fost eliminate. Astfel aplicatia SAS Fleet este cea mai rapida de pe piata romaneasca.Hartile GPS SAS Grup au in componenta lor elemente menite special sa faciliteze urmarirea precisa prin satelit. Tocmai din acest motiv pe hartile utilizate de noi poti sa vezi in orice moment numele strazilor, numerele locuintelor, numarul de borna de kilometraj (acolo unde este cazul), cladiri importante, tipul de sosea si alte puncte importante pentru soferii de zi cu zi (benzinarii, spitale, restaurante, pensiuni, banci etc.).Prin aceasta abordare economisesti date de internet, ai o viteza de acces deosebita si timpi de raspuns mult mai scurti. Spre deosebire de hartile generice pe care le cunoaste toata lumea - Google Maps, Open Maps, sau aplicatii ca Waze - beneficiezi de un sistem de navigatie usor de urmarit.Hartile GPS utilizate de noi sunt dedicate in totalitate serviciilor de monitorizare auto si nu cuprind alte elemente care pot sa incarce suplimentar platforma. De cele mai multe ori, hartile generice incarca suplimentar pe langa functia de baza alte elemente in background care pot incetini procesul de localizare. De asemenea, prin oferirea unei game foarte complexe de efecte vizuale tind sa incarce inutil gadget-urile.In plus, prin utilizarea unor harti proprii putem sa asiguram o localizare cat mai precisa. Dezvoltare proprie a solutiilor asigura un maximum de compatibilitate intre dispozitivele utilizate si solutiile software.E un drum lung de la primul GPS auto, inventat in 1930, numit pana la hartile de acuratete maxima din ziua de azi. Primul GPS auto era de fapt o rola de hartie intr-un dispozitiv conectat la vitezometru.Vreti sa aflati mai multe despre istoria GPS-urilor? Este un element foarte important pentru multe industrii, de la automotive, pana la travel, iar SAS Grup va publica un serial care va urmari GPS-ul de la prima aparitie pana azi.