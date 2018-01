3 smartphone-uri intuitive si bune de facut cadou

HTC U11

Topul se bazeaza mai mult pe functionalitatile pe care aceste smartphone-uri le ofera si in niciun caz pe pret sau pe popularitatea sa:HTC U11 este unul dintre cele mai bune smartphone-uri pe care compania le-a lansat in ultimii ani.Motivele pentru care acest device este atat de uimitor sunt oferite de durata de viata foarte buna a bateriei de 3000 mAh, precum si de performantele sale de software.Sistemul de operare Android 7.0, memoria RAM 4/6 GB si procesorul Qualcomm Snapdragon 835 ofera acestui device precizie, rapiditate si putere excelenta de proecesare a datelor.Totul impachetat frumos intr-o design uimitor, conturat prin linii cursive si sticla.Ai pe lista ta de cadouri o persoana draga, caruia ii place foarte mult sa asculte muzica in timp ce merge la munca, sau are de lucru? Afla ca HTC U11 este cel mai potrivit device pentru cei care vor sa se bucure de muzica buna, redata la cea mai buna acuratete.Samsung Galaxy S8 este in acest moment cel mai bun smartphone din lume cu sistem Android. Daca ar fi sa caracterizam printr-un singur cuvant acest device uimitor, acela ar fi DISPLAY.Pentru ca da, la acest capitol, Samsung Galaxy S8 se bucura de un display Infinity Edge de 5.8 inchi, ce ocupa 84% din suprafata intregului telefon si o rezolutie de 1440 X 2960 pixeli.De la display si pana la functionalitatile sale (Android 7.0, camera de 12 MP, camera frontala 8 MP), este poate cel mai intuitiv smartphone al anului 2017. Huawei P9 Lite este unul dintre cele mai intuitive telefoane aparute in 2017, iar pretul sau este extrem de convenabil comparativ cu ce ofera.Alimentat de un procesor de 16nm HiSilicon Kirin 650 Hi6402, Huawei P9 Lite ofera o experienta mai buna, ce conduce la obtinerea unor performante excelente si un consum redus de energie.Huawei P9 Lite ofera un cip avansat de recunoastere a amprentelor digitale, prin tehnologia integrata ARM TrustZone, astfel incat sa poti pastra ceea ce este pretios pentru tine.Dispunand de un raport ecran-corp de 76.4%, Huawei P9 Lite te va impresiona cu siguranta, cu design-ul sau elegant.Cu un display de 5.2 inch FullHD in-cell si o gama larga de culori, te vei bucura de cele mai tari poze, toate la o rezolutie incredibila.Mai mult decat atat, senzorul de imagine Sony IMX214 de 13 megapixeli are o deschidere mare de f/2.0 ce te ajuta sa surprinzi orice moment, chiar si in conditii de iluminare slaba.