9 din 10 romani vorbesc macar o data pe zi la telefonul mobil - studiu

"Complet atipici (fata de restul europenilor - n.red.), romanii imbratiseaza noua tehnica de comunicare fara sa renunte la 'vechile obiceiuri'. Pur si simplu, comunica mai mult, avand lejer posibilitatea sa-si revendice locul intai la nivel european, in acest domeniu", au preciat realizatorii studiului citat.In schimb, italienii i-au depasit pe romani la mesajele text, utilizand in acest sens diverse aplicatii.Alta diferenta este aceea ca un sfert dintre germani au renuntat sa mai foloseasca smartphone-urile pentru apeluri telefonice clasice si unul din doi a renuntat la SMS-uri, comunicarea prin intermediul diverselor aplicatii (Skype, WhatsApp, Facebook messenger) castigand tot mai mult teren."Manierele de comunicare din anii '90 - 2000, raman incet-incet, pentru jumatatea de nord a Europei, o simpla amintire", au subliniat realizatorii studiului.Pe segmentul persoanelor trecute de varsta de 60 de ani, 30% dintre romanii chestionati au recunoscut ca efectueaza cel putin un apel video pe zi, folosind anumite aplicatii, in comparatie cu 6% dintre seniorii din Germania si 9% dintre seniorii britanici."Poate un singur aspect referitor la rezultatele studiului ar fi putut fi anticipat. Popoarele din jumatatea nordica a Europei raman un pic mai tacute si rezervate, in comparatie cu vecinii lor vorbareti, din sud", au mai evidentiat realizatorii studiului.Rezultatele fac parte din studiul "Traind in Europa, 2018", in cadrul caruia E.ON si Kantar Emnid au chestionat circa 10.000 de oameni din Danemarca, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Republica Ceha, Romania, Suedia, Turcia si Ungaria.