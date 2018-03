A aparut primul smartphone pentru copii, care poate fi controlat de la distanta de parinti

Ziare.

PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator. Acesta poate accesa functiile importante de configurare si-l poate, de asemenea, controla de la distanta.Parintele are posibilitatea de a decide ce aplicatii poate folosi copilul, prin alegerea modului de functionare dintr-un meniu special de configurare. Modurile de configurare sunt impartite pe activitati precum "invatare" sau "joaca" si in cazul fiecaruia pot fi specificate aplicatiile ce pot fi folosite.Prin intermediul unei aplicatii instalate pe propriul telefon, parintele poatesi poate chiarPentru a nu da copilului nicio cale de scapare, producatorul spaniol a eliminat functia de oprire a telefonului. De asemenea, nici functia de localizare, prin care parintele poate sti in orice moment unde se afla copilul (daca acesta are telefonul la el), nu poate fi dezactivata.Exista si un, prin care se trimite in mod silentios un semnal de alarma catre telefonului parintelui.Producatorul spaniol, care sustine ca masurile de securitate implementate nu sunt usor de dezactivat de catre copii, cauta in prezent parteneri hardware pentru producerea in masa a smartphone-ului.