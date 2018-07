A fost creat telefonul cu carcasa din pluta

Ziare.

com

Telefonul Ikimobile este astfel printre primele dispozitive de acest gen care folosesc si alt tip de material in afara de plastic, metal si sticla si poate impulsiona sectorul hardware din Portugalia, mai putin dezvoltat decat cel software, scrie Reuters Va fi lansata in acest an si o versiune a telefonului facuta in Portugalia, compania fiind in proces de transferare a celei mai mari parti a productiei din China."Credem ca produsul ofera ceva diferit, ceva care ii face pe oameni sa se simta bine utilizandu-l", spune Tito Cardoso, directorul executiv al companiei.Un strat de pluta acopera spatele telefonului oferind izolare termica, acustica si protectie impotriva socurilor. Pluta pentru smartphone-uri este disponibila in mai multe culori, de la negru la maro deschis, are proprietati antibacteriene demonstrate si protejeaza impotriva radiatiilor.Pluta este recoltata o data la noua ani, fara sa afecteze stejarii din scoarta carora este obtinuta si este suta la suta reciclabila.Portugalia este cel mai mare producator de pluta din lume, iar Ikimobile reprezinta o incercare de a diversifica utilizarea acestui material dincolo de dopurile pentru sticlele de vin.Ikimobile lucreaza in prezent cu Universitatea din Minho pentru a face telefonul si mai "verde", fiind avuta in vedere inlocuirea plasticului care este folosit pentru carcasa alaturi de pluta cu materiale naturale.Compania ar urma sa produca 1,2 milioane de telefoane pe an.C.S.