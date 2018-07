A fost nventat airbagul pentru telefon. Vezi cum functioneaza

Ziare.

Philip Frenzel, un student din Germania, a gasit o potentiala solutie la aceasta problema: airbagul pentru telefon. Dispozitivul inventat de Frenzel, pentru care tanarul a solicitat si un brevet, este mai exact o carcasa subtire si eleganta prevazuta cu senzori care "simt" atunci cand telefonul este in cadere libera si activeaza opt "picioruse" flexibile dispuse doua cate doua in colturi, scrie Business Insider Astfel, telefonul va ricosa atunci cand va atinge pamantul, impactul fiind amortizat. Odata ce iti recuperezi telefonul, poti plia piciorusele inapoi in interiorul carcasei.Solutia pare potrivita pentru situatiile in care telefonul cade pe suprafete plane, insa nu prea ar functiona in cazul in care acesta se loveste e o margine ascutita sau de orice suprafata denivelata.Cu toate acestea, tanarul de 25 de ani, care este student la Universitatea din Aalen, Stuttgart, a fost premiat de Societatea Germana de Electromecanica pentru creatia sa, aflata momentan in faza de prototip.Carcasa inspirata din airbagurile masinilor este incununarea a patru ani de munca pentru crearea unei protectii eficiente a telefoanelor. Acum, Frenzel a lansat o companie in vederea comercializarii carcasei, pe care spera sa o transpuna in realitate cu ajutorul unei campanii de crowdfunding care va fi demarata in curand pe Kickstarter.Vezi mai jos cum functioneaza:C.S.