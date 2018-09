Adolescentii de azi prefera sa vorbeasca cu prietenii prin SMS, mai degraba decat sa se intalneasca cu ei

Ziare.

Astfel, majoritatea dintre ei prefera sa trimita SMS-uri sau sa foloseasca serviciile online de mesagerie in loc sa se intalneasca cu prietenii lor in persoana, conform unui studiu efectuat de compania neguvernamentala Common Sense Media, citat de Business Insider Compania a realizat un sondaj in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani in legatura cu obiceiurile lor privind social media, in urma caruia a reiesit ca 61% dintre adolescenti prefera sa trimita SMS-uri, sa aiba apeluri video sau sa foloseasca site-uri de social media pentru a comunica, in loc sa se vada fata in fata cu persoana cu care comunica.Dintre metodele mentionate, SMS-urile sunt cel mai des utilizate de acest grup demografic.Situatia s-a schimbat destul de mult fata de acum sase ani, cand, in urma unui sondaj similar realizat de companie, reiesea ca 49% dintre adolescenti prefera sa vorbeasca fata in fata (comparativ cu 32% astazi) cu prietenii lor, in timp ce doar 42% se exprimau in favoarea comunicarii prin intermediul tehnologiei.Potrivit oamenilor de stiinta, rezultatele studiului arata cat de repede se schimba lucrurile."La momentul primului nostru sondaj, in 2012, credeam ca social media si-a atins potentialul in vietile adolescentilor. Insa, asa cum multi dintre noi am banuit si asa cum acest studiu confirma, ceea ce am vazut atunci a fost doar varful aisbergului. Iar peste sase ani de acum, aceste statistici ar putea parea demodate", a spus Vicky Rideout, unul dintre autorii studiului.C.S.