Agentiile de informatii ii sfatuiesc pe americani sa nu mai foloseasca telefoane Huawei

Directorul FBI, Chris Wray, a declarat ca prin utilizarea produselor si serviciilor oferite de Huawei sau ZTE de catre autoritatile locale sau de catre cetatenii americani exista riscul de a permite acestor companii sa "intre in interiorul infrastructurii de telecomunicatii a Statelor Unite", informeaza CNN "Acestea ofera capacitatea de a modifica sau de a fura informatii", a precizat Wray, care a adaugat ca astfel exista posibilitatea "de a efectua spionaj nedetectat". In schimb, Wray a laudat eforturile furnizorilor de telecomunicatii americani care incearca sa "sporeasca gradul de constientizare cu privire la aceasta problema".Reprezentatii Huawei au declarat, miercuri, ca "monitorizeaza evolutia discutiilor" din Congres, insa au refuzat sa comenteze acuzatiile si au subliniat ca "nu am fost niciodata solicitati sa oferim acces la tehnologia pe care o folosim sau sa oferim date si informatii despre orice cetatean sau organizatie a vreunui guvern sau a agentiilor sale".De asemenea, Huawei sustine ca isi desfasoara activitatea in 170 de tari din lume si ca pana in prezent nu au fost acuzati de nimic ilegal si ca a depasit in vanzari compania Apple in Europa Centrala si de Est.In schimb, ZTE sustine ca telefoanele si dispozitivele sale mobile incorporeaza componente care sunt fabricate chiar in Statele Unite. "Ne-am angajat sa respectam toate legile si reglementarile din Statele Unite, am respectat toate protocoalele stricte de testare", a declarat un reprezentant al ZTE.In 2012, Congresul a publicat un raport in care avertiza ca Huawei si ZTE ar trebui sa fie privite "cu suspiciune". Cele doua companii au contestat raportul, Huawei catalogand acuzatiile ca "nefondate".In urma cu cativa ani, Administratia de la Washington a blocat participarea companiei Huawei la vanzarea de tehnologie unor agentii federale.C.S.R.