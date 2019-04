Avantajele incarcarii wireless

Ziare.

Cu toate ca inca nu am ajuns in acest punct, lucrurile se indreapta in acea directie, incarcarea de tip wireless fiind una dintre ultimele tehnologii necesare in atingerea acestui deziderat.Tehnologia incarcarii inductive, cu toate ca este deja implementata de cativa ani in smartphone-urile de top, are inca un drum lung de parcurs pana cand va dobandi aceeasi popularitate ca cea a traditionalului incarcator cu fir.Prea putini sunt cei care au utilizat pana in prezent astfel de dispozitive, cu toate ca sunt destul de accesibile si se gasesc pentru modelele cele mai populare de smartphone-uri.De pilda, posesorii de Samsung au acces la nenumarate modele de incarcatoare wireless Samsung de inalta calitate si cu eficienta dovedita.Avantajele oferite de acestea sunt nenumarate si trebuie sa fie cunocute de catre orice utilizator de gadget-uri performante, care este deschis la nou.Acesta poate fi considerat cel mai atragator avantaj, intrucat asigura un nivel foarte inalt de confort.Smartphone-ul se poate lasa foarte simplu pe suprafata de incarcare, fara a fi necesara conectarea vreunui cablu - aspect aproape imposibil de realizat pe intuneric atunci cand, in cazul conectorilor microUSB sau USB TypeC ce nu sunt reversibili, trebuie sa se nimereasca pozitia corespunzatoarei a mufei in portul de incarcare.Cea mai mare parte dintre bateriile moderne se comporta excelent atunci cand vine vorba de cicluri scurte de incarcare si nu neaparat pana la 100%.Un incarcator wireless faciliteaza procesul de incarcare, prin faptul ca iti asigura posibilitatea de a incarca rapid, oricat de des este necesar, fara a se impune scoaterea cablului de incarcare din sertar.Este un aspect pe care nu prea multi il au in vedere, insa atunci cand se utilizeaza un cablu conectat la un calculator strain exista posibilitatea de a expune dispozitivul la riscul furtului de date sau luarea unor virusi informatici.Prin folosirea unui incarcator fara fire, o operatie sigura care nu implica transferul de date digitale, se garanteaza o mai buna securitate.Unele incarcatoare prezinta o zona cu o arie mai extinsa de incarcare, ceea ce inseamna ca pot fi incaracte mai multe dispozitive simultan, cum sunt incarcatoarele de retea Wireless Samsung EP-N6100TWEGWW cu Quick Charge.De asemenea, nu mai sunt necesare cabluri diferite pentru iPhone si Android, fiind redus in acest fel numarul de cabluri ce ar trebui sa fie purtate tot timpul.In conditiile in care standardul va fi adaptat de tot mai multi producatori, exista sansele ca nici sa nu se mai gaseasca cabluri in pachetul produsului, un adevarat castig pentru mediul inconjurator.Magazinul online GSMnet.ro dispune de o gama variata si incarcatoare wireless destinate diverselor modele de gadgeturi existente pe piata.Aceste dispozitive au o calitate sporita si asigura un randament crescut, garantand utilizatorului un nou standard in ceea ce priveste folosirea tehnologiei.GSMnet.ro pune la dispozitia clientilor sai oferte diverse la preturi accesibile.