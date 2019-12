Catre smartphone-uri mai curate: Apple a cumparat primul lot de aluminiu obtinut fara emisii de CO2

Ziare.

Iata ca productia aluminiului este un proces intensiv din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de sera, cu o pondere de aproximativ 1% din emisiile anuale globale.Un numar in crestere de consumatori, dar si de investitori, le solicita producatorilor sa ia masuri pentru a-si reduce impactul asupra mediului, noteaza Reuters Acesta este contextul in care Apple anunta ca a cumparat primul lot de aluminiu realizat fara emisii de carbon.Metalul a fost produs de doi dintre cei mai mari furnizori de aluminiu in lume, Alcoa Corporation si Rio Tinto Aluminum, care au creat joint venture-ul Elysis, cu sediul in Montreal.Apple, alaturi de guvernul Quebecului si de cel al Canadei, a investit 144 de milioane de dolari in dezvoltarea noii tehnologii. De peste 130 de ani, aceeasi metoda este folosita pentru obtinerea aluminiului: rafinarea minereurilor de bauxita si extragerea metalului din oxidul de aluminiu obtinut prin rafinare. Cei de la Elysis au inlocuit anozii de carboni folositi in mod obisnuit in acest proces cu anozi ceramici, care elibereaza oxigen in loc de CO2.Reprezentantii Apple numesc achizitia primei cantitati de aluminiu obtinut prin noua metoda "un moment de referinta", fara a preciza insa in ce proportie va inlocui aceasta aluminiul obisnuit din produsele sale. Compania foloseste acest metal in aparate electronice ca laptopuri, smartphone-uri si ceasuri inteligente.C.S.