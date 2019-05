Ce se intampla cu telefoanele la care renuntam

Daca il arunci

Practic, chiar daca ai tinut un telefon vechi in cutie, din anii 2000 pana astazi, ti-ar fi greu sa-l folosesti acum, cand esti obisnuit cu GPS, aplicatii, Internet. Dar chiar si telefoanele cu 5-6 ani vechime raman usor in urma.Si cum oricine isi poate lua telefoane in rate , ne confruntam brusc cu intrebarea: unde pleaca telefoanele cand nu mai avem nevoie de ele? Raspunsul depinde de tine.Este ipoteza pe care o descurajam puternic. Telefonul tau are plastic si metal. O combinatie care il face practic indistructibil, oricat s-ar chinui natura.Daca-ti arunci telefonul la gunoi, acesta va ajunge intr-o groapa, unde va dainui intr-o stare destul de nealterata timp de milenii.Daca fiecare dintre cele 3 miliarde de utilizatori de smartphone-uri si-ar arunca dispozitvul la gunoi, imagineaza-ti ce ar insemna asta pentru mediu.De partea responsabila a problemei, exista optiunea reciclarii. Daca telefonul tau nu mai poate face fata de nicio culoare, este singura varianta civilizata.Telefonul tau va ajunge intr-un centru de reciclare. Mai intai, va fi demontat piesa cu piesa, apoi impartit pe materiale, iar in final, fiecare tip de material va fi maruntit sau refolosit pentru crearea altui dispozitiv.In orice caz, chiar daca nu ajunge sa fie reciclat 100%, nicio parte nu va risca sa polueze mediul natural.Dupa caz, mai exista o optiune de luat in calcul. Unii operatori de telefonie mobila sau comercianti de electronice si electrocasnice ofera reduceri substantiale la cumpararea unui telefon nou, daca il cedezi pe cel vechi la schimb.In cazul asta, exista doua posibile directii pentru telefonul tau vechi. Ori este reciclat, daca nu mai poate fi salvat in vreun fel. Ori, daca mai functioneaza cat de cat, trece printr-un proces de reconditionare si este trimis pe piete mai putin dezvoltate, unde exista inca cerere pentru telefoane ieftine si nu neaparat foarte moderne.Chiar daca iti cumperi un telefon nou, nu inseamna neaparat ca trebuie sa te desparti de cel vechi. Mai ales daca are una sau mai multe parti functionale. Poti foarte bine sa-l transformi intr-un dispozitiv responsabil cu o singura sarcina. Cum ar fi, de exemplu, sa te trezeasca in fiecare dimineata si sa-ti monitorizeze somnul printr-o aplicatie desteapta.Sau sa-ti serveasca drept camera video de supraveghere pentru copii sau animalute. Sau sa-l folosesti ca sistem de navigare in masina, permanent bagat in priza, ca sa nu-ti mai irosesti bateria telefonului principal pe toate drumurile.Asadar, daca te gandesti sa-ti schimbi telefonul, nu trebuie sa-ti para rau dupa cel vechi. Exista solutii responsabile si civilizate de a renunta la el.