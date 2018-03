Ce se intampla in creierul si in corpul tau cand folosesti smartphone-ul

Ziare.

Oamenii de stiinta nu stiu sigur daca smartphone -urile si aplicatiile care vin la pachet cu acestea ne distrug creierul, dar sunt destul de convinsi ca ele creeaza dependenta, incetinesc procesul de gandire si pot cauza depresie, se arata intr-un material publicat de Business Insider in cadrul seriei "Your Brain on App", in care jurnalistii americani investigheaza modul in care aplicatiile ne influenteaza comportamentul.Telefonul bazaie de dimineata pana seara tarziu cu notificari care ne tin la curent cu noutatile si ne amintesc de lucrurile importante pe care le avem de facut. La prima vedere, pare un lucru folositor.Oamenii de stiinta atrag insa atentia ca: hormonii stresului sunt activati, se declanseaza asa-numita reactie "lupta sau fugi", bataile inimii accelereaza, respiram mai greu, transpiram mai mult, muschii se contracta. Acesta este raspunsul pe care corpul nostru il declanseaza in mod normal in caz de pericol, nu pentru a raspunde la un mesaj primit pe telefon.Aplicatiile profita de nevoia inerenta a omului de securitate si de interactiune sociala, spun cercetatorii. Studii au aratat ca "auzim" telefonul chiar si cand acesta nu suna; ne verificam email-ul si conturile de pe retelele sociale constant, iar acest lucru ne face sa fim stresati.Creierul nostru devine antrenat sa fie intr-o stare aproape permanenta de stres si de frica, spune endocrinologul Robert Lustig, iar cortexul prefrontal, care se ocupa de obicei de functii cognitive inalt specializate ca luarea de decizii, planificare si atentie, se inchide practic.Cei mai multi dintre noi nu pot face decat un singur lucru o data. Prin urmare, pentru a citi si a raspunde la o notificare trebuie sa ne intrerupem activitatea. Cand acest lucru se repeta de mai multe ori pe parcursul zile devenim mai incliniati sa facem greseli, iar productivitatea scade.Cercetatorii nu critica tehnologia in sine, ci tactica numita "recompensa variabila", folosita de dezvoltatorii acestor aplicatii pentru a ne tine lipiti de telefoane Crearea unor instrumente precum butonul "like" a pornit de la intrebarea "Cum iti consumam cat mai mult din timp si din atentia constienta", afirma anul trecut Sean Parker, presedinte fondator al Facebook . Potrivit acestuia, un "like" este echivalentul unei "mici doze de dopamina", care il incurajeaza pe utilizator sa posteze mai mult.Nici atunci cand vrem sa folosim telefonul pentru a deveni mai eficienti nu avem mai mult succes. Delegarea sarcinilor care tin de gandire catre functii de pe telefon sau catre asistenti digitali ne face creierul mai lenes, sustin oamenii de stiinta citati de Business Insider.