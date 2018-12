Cele mai bune smartphone-uri ale anului 2018 (Galerie video)

iPhone XS Max, Apple

Pixel 3 de la Google

Mate 20 Pro de la Huawei

6T de la OnePlus

Galaxy Note9 de la Samsung

Insa intreaga piata de smartphone-uri este in declin, potrivit companiei de research IDC, citata de Fortune In al treilea trimestru al anului, comenzile de telefoane inteligente au scazut cu 6% fata de aceeasi perioada a anului 2017.In ciuda acestui fapt, producatorii de smartphone-uri au lansat pe piata dispozitive extrem de interesante. Iata care sunt cele mai bune smartphone-uri ale anului 2018:Acest telefon intrece asteptarile oricui, fiind unul dintre cele mai performante lansate de gigantul Apple in 2018. Are cel mai mare ecran dintre toate iPhone-urile - 6,5 inci, rezolutia si contrastul fiind ridicate. Astfel, continutul HD nu isi pierde din calitate cand este redat pe smartphone.Designul telefonului este rafinat si de bun gust: ecranul si carcasa sunt din sticla, iar rama din otel inoxidabil, asamblate cu mare precizie. De altfel, este indicata, evident, aplicarea unei huse pentru a proteja sticla. Totusi, e bine de stiut ca acest smartphone este rezistent la apa.Mai important este ce poti face cu XS Max: vine instalat cu cel mai bun sistem de operare de la Apple: iOS 12, ceea ce il face perfect pentru realitatea augmentata.Sa nu uitam si de camera foto: Sistemul cu doua camere de pe spate permite utilizatorului sa realizeze portrete remarcabile, cu efecte de iluminare artistica, in timp ce camera frontala este suficient de buna pentru a va mentine urmaritorii de pe Instagram fericiti.Desi Google nu a excelat niciodata la componentele hardware ale smartphone-urilor, Pixel 3 este la alt nivel: este unul dintre cele mai bune de la gigantul IT. Pixel 3 este elegant si functional, de "sus pana jos".Totusi, acest telefon nu trebuie utilizat pentru componentele hardware, ci pentru cele software, care ar trebui sa usureze viata oricarui utilizator.De exemplu, Pixel 3 poate afisa apelurile pe ecran si le poate bloca automat pe cele de la apelanti necunoscuti sau cele marcate ca spam. Aplicatia Digital Wellbeing poate fi folosita pentru a va ajuta sa controlati timpul petrecut pe smartphone intr-un mod sanatos.De asemenea, este disponibil si Google Assistant, care va ajuta sa va setati alarma pentru a doua zi, sa puneti remindere, sa faceti programari in functie de nevoi, si asa mai departe.In plus, Google stie cum sa creeze software pentru camera mai bine decat orice alta companie de tehnologie, iar asta se vede la Pixel 3. Optiunile "Top Shot" si "Night Sight" ajuta la realizarea unor portrete perfecte, dar si la evidentierea detaliilor din fundalurile mai intunecate.O alta caracteristica faina este Google Lens care te ajuta sa identifici peste un miliard de obiecte.Cu acest telefon, compania chineza Huawei le face competitia serioasa celor de la Apple sau Samsung. Telefoane negre simple se gasesc la orice pas, astfel ca Huawei a optat pentru o sticla care isi schimba culoarea! Culoarea smartphone-ului Mate 20 Pro se schimba de la albastru inchis la aproape negru, in functie de cum tine utilizatorul dispozitivul.Mate 20 Pro este si destept; inteligenta artificiala integrata in procesor ofera doua beneficii majore. In primul rand, poate gasi un echilibru intre cerintele de energie si eficienta, oferind o durata a bateriei de doua zile.In al doilea rand, face camera sa recunoasca foarte rapid scenele pentru a obtine cea mai buna fotografie de fiecare data.OnePlus aduce pe masa si un pret accesibil, spre deosebire de restul smartphone-urilor din acest top. Principalul scop al companiei este sa produca telefoane la preturi convenabile. Astfel, 6T este un telefon bun care poate fi achizionat la un pret decent.Totusi, componentele acestui smartphone nu sunt ieftine. Designul si calitatea sunt de prima clasa. Una dintre cele mai tari caracteristici este cititorul de amprenta. Spre deosebire de iPhone, care are un singur buton dedicat amprentei, intregul ecran al acestui smartphone permite citirea amprentei si, prin urmare, deblocarea acestuia.In plus, camera foto este de vis. Optiunea "Nightscape" permite realizarea unor fotografii la rezolutie maxima pe un fundal intunecat.Nicio lista cu smartphone-uri de calitate nu poate exclude compania Samsung. Note9 este cel mai bun telefon produs de coreenii de la Samsung.Prin Note9, Samsung le ofera clientilor lor tot ceea ce si-au dorit. Compania coreeana a facut cateva schimbari minore fata de designul deja excelent al Note8 si a adus pe piata o combinatie impresionanta de hardware si software pentru utilizatori.Note9 are un ecran care se intinde de la o margine la cealalta si poate trece de la functii profesionale la jocuri cu o simpla apasare a stylus-ului S Pen. Intr-adevar, ecranul urias cu rezolutie ridicata este o minunatie; are dimensiunea perfecta pentru a lua notite sau pentru a folosi doua aplicatii simultan.In ce priveste multitasking-ul, Note9 este maestrul. Se poate conecta la un monitor si la alte periferice, comportandu-se ca un PC in toata regula. Samsung a integrat in Note9 cea mai buna camera de pana acum, care este capabila de portrete la calitate ridicata, zoom optic clar si culori intense.A.D.