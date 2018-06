Cele mai importante momente cand telefonul a devenit mai inteligent decat s-ar fi asteptat oricine

Ziare.

Din fericire, cuvantul n-a tinut, dar ne-am ales cu cel mai puternic dispozitiv pe care sa il avem cu noi mereu. Iar acestea sunt momentele care il definesc.Intr-o plaja de pret intre 100 si peste 1.000 de dolari, telefonul modern este, in esenta, la fel. Poti instala pe el aplicatii, te poti conecta la Internet si sa tii legatura cu toti oamenii importanti, dar este si un asistent pentru tine.Tine undeva in maruntaiele de siliciu si circuite notite, poze, video-uri si diverse informatii care te intereseaza.Adoptia telefonului inteligent in Romania este incredibila, asa cum a fost cea a Internetului de mare viteza. Totodata, sunt oameni, la noi si in lume, care descopera tehnologia si, in special, Internetul prin intermediul acestui dispozitiv.Computerul a devenit un instrument greoi, dedicat unor sarcini specifice. Si asta e incantator, pentru ca astfel fiecare utilizator poate descoperi mai usor lumea si tot ce-i nou.Articolul acesta a inceput cu o discutie: "ce a dus la telefonul actual?", apoi ne-am gandit ca ar fi prea multe detalii "tehnice" care nu reprezinta, neaparat, evolutia lui. Am ajuns insa la o dezbatere despre acele lucruri care definesc un telefon inteligent. Le-am notat si aici vor fi explicate, ca sa stii cum a ajuns ceea ce e in prezent.