Cele mai tari telefoane recomandate de vloggeri

Ziare.

com

Bineinteles ca face si poze misto, dar acest telefon exceleaza in special la captarea semnalului audio. De obicei, vloggerii apeleaza la microfoane separate pentru monologurile lor. Dar microfonul integrat al lui U11+ e mai mult decat decent. Cu ce te ajuta pe tine? Pai, pe langa faptul ca vei vorbi foarte clar cu interlocutorul tau (e telefon pana la urma), e genial pentru filmat refrene preferate la concerte live. Si postarile video sunt tot mai in voga. Ca e mai simplu sa vorbesti decat sa tastezi.Da, e la prima mana. Alegerea evidenta. Suspectul obisnuit. Dar ce-i al lui, e-al lui. Cu cea mai buna camera prezenta pe vreun iPhone vreodata, X-ul este printre putinele telefoane care-ti permit sa tragi 4K si slow motion-uri de 240fps. Iar pozele iti vor iesi ca la marii fotografi. Daca ti-l permiti si esti fan iPhone, ia-l fara retineri. Si mai nou, oricine si-l permite, ca exista carduri de cumparaturi prin care poti lua telefoane in rate fara dobanda* si fara stres pentru buget.Nu puteam sa vorbim despre iPhone, fara sa pomenim de Samsung. Dar pe langa S8, l-am adaugat aici si pe Nokia 8. Pentru ca ambele vin cu un diferentiator important. Ambele ofera rezolutie 4k pentru camerele din fata. Practic, te filmezi singur ca si cum ai avea tot timpul o echipa de profesionisti dupa tine.Pe langa pretul care-ti sare primul in ochi, Sony vine si cu argumente tehnologice solide. Pe langa aparatul foto principal de 23 MP, Xperia XA2 Ultra are doua aparate foto pentru selfie-uri si stabilizare optica a portretelor. Adica nu trebuie sa dai o avere ca sa-ti faci singur poze de revista.Nu toti vloggeri stau acasa si filosofeaza in pijamale. Unii aduc natura mai aproape de fanii lor. Iar pentru asta, au nevoie de un telefon cu specificatii bune, dar si protectie pe masura impotriva intemperiilor. LG s-a gandit la asta si si-a dotat modelul vedeta cu rezistenta la apa si socuri. Ca sa-l iei cu tine fie munte, fie mare, fie ploaie, fie soare. Iar camera duala cu unghi larg surprinde peisajele superbe asa cum le vezi cu ochiul liber. Ca sa stie toti prietenii cat de aventurier esti.Indiferent ce vrei de la un telefon, exista sigur o varianta pentru tine. Exploreaza mai departe specificatii si preturi. Si alege-l bine de la inceput, pentru ca nu-l schimbi zilnic.Ca sa stai linistit ca nu-ti dai bugetul peste cap, poti foarte bine sa aplici pentru un card de credit, cum e CardAvantaj , care face cumparaturile mai usoare. Ca sa te indragostesti de noul telefon fara resentimente.*Dobanda zero se aplica daca se achita lunar suma totala de plata, astfel cum este evidentiata in extrasul de cont emis de catre Banca. Pentru o limita de credit de 5.367 lei, dobanda fixa este de 28%/an, rata lunara de plata este de 512,57 lei, iar dobanda anuala efectiva (DAE) este de 38,94%, fiind calculata pentru suma mentionata mai sus retrasa in intregime in prima zi de la un ATM Credit Europe Bank (Romania) S.A. si rambursata in 12 rate lunare egale. Valoarea totala platibila este de 6.307,27 lei incluzand dobanda, comisionul anual de administrare cont curent de card in valoare de 49 lei si costul de utilizare a mijlocului de plata in valoare de 107,69 lei.