Copilul cu parinti saraci vs. copilul cu parinti bogati. Cine sta mai mult pe telefon

Ziare.

com

Astfel, copiii cu varste cuprinse intre 13 si 18 ani din familii cu un venit anual de cel mult 35.000 de dolari (studiul a fost efectuat in SUA, dar concluziile sale sunt universale) petrec 8,5 ore pe zi folosind smartphone-uri, tablete si jocuri video sau in fata altor tipuri de ecrane, asta in timp ce copiii din acelasi interval de varsta ai caror parinti castiga 100.000 de dolari pe an petrec 6 ore si 49 de minute pe zi pe astfel de dispozitive, noteaza Recode Acelasi lucru se intampla si in cazul copiilor mai mici, de opt pana la 12 ani, din familii cu o situatie modesta, care petrec in jur de sase ore in fata unui ecran, cu doua ore mai mult decat copiii de aceeasi varsta cu o stare financiara mai buna.Desi copiii din a doua categorie detin varfurile de lance din toata gama de dispozitive cu ecrane, aproape oricine isi permite astazi un smartphone oarecare. Astfel ca am ajuns in punctul in care clasele sociale nu se mai diferentiaza prin accesul la tehnologie, ci prin detinerea mijloacelor de a restrictiona accesul la tehnologie."Pentru utilizatorii cu venituri mici, urmarirea de continut media pe un ecran este o activitate mult mai accesibila in comparatie cu alte optiuni existente pentru care trebuie sa plateasca. Chiar si scolile publice percep taxe pentru a intra in echipele sportive.Intr-un fel, poti spune ca utilizatorii cu venituri mici folosesc continutul media pentru a compensa lipsa oportunitatilor in alte aspecte ale vietii, indiferent daca este vorba de a invata, de a te conecta cu alte persoane, de a accesa informatie sau de a urmari divertisment", spune autoarea studiului, Vicky Rideout.C.S.