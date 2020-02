Coronavirusul afecteaza cel mai mare targ de smartphone-uri din lume

Ziare.

Primii care si-au anuntat retragerea au fost chinezii de la ZTE. Acestia si-au anulat conferinta de presa programata, conferinta in cadrul careia erau asteptate mai multe noutati.ZTE justifica absenta de la MWC 2020 prin efectele secundare create de coronavirus. Data fiind situatia actuala, oficialii companiei se tem ca nu pot obtine actele si aprobarile necesare calatoriei in timp util.De asemenea, spun cei de la ZTE, "nu vrem sa-i facem pe oameni sa se simta inconfortabil in jurul nostru" - trimitere la teama legata de transmiterea virusului.A doua companie care va absenta este LG. Coreenii nu vor mai veni deloc - nu vor mai organiza conferinta de la deschiderea targului si nici nu vor mai avea un stand unde sa-si expuna produsele.Siguranta propriilor angajati si a publicului sunt motivele invocate de LG in comunicatul oficial.Producatorul coreean va organiza evenimente separate, care nu presupun deplasarea internationala a propriilor reprezentanti, pentru a-si prezenta produsele care trebuiau sa ajunga la MWC.Mobile World Congress este cel mai important targ de tehnologii mobile si retelistica, organizat anual in Barcelona. Editia din acest an ar trebui sa se desfasoare intre 24 si 27 februarie. Coronavirusul a ucis pana acum peste 490 de oameni , alti peste 20.000 fiind infectati.