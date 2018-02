Cu trucul acesta nu vei mai avea niciodata probleme cu semnalul la telefon

Ziare.

Cum sa ai semnal mai bun la telefon este o problema pe care o poti rezolva usor si sunt sfaturi de care sa tii cont mereu cand ai nevoie. In primul rand, trebuie sa stii ca semnalul GSM scade pe masura ce te distantezi tot mai mult de un turn de emisie si pe masura ce sunt tot mai multe elemente intre telefon si turn.Astfel, spre exemplu, daca la suprafata la Piata Unirii n-ai nicio problema in a avea semnal complet 4G, in subteran, la metrou, se poate sa te chinui sa prinzi una-doua unitati de 3G sau sunt cazuri sa nu ai deloc. Iata ce sfaturi avem pentru tine despre cum sa ai semnal mai bun la telefon si la reteaua WiFi.