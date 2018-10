De ce n-ar trebui sa-ti lasi copilul mai mult de doua ore in fata ecranului

Ziare.

Prea putini copii respecta toate cele trei recomandari, iar acest lucru nu este fara urmari. De exemplu, un studiu recent citat de Quartz releva faptul ca doar 1 din 20 de copii americani fac acest lucru.Publicata in Lancet Child & Adolescent Health, cercetarea este bazata pe datele unui studiu observational derulat pe o perioada de 10 ani in randul a 4.500 de copii intre 8 si 11 ani.Cercetatorii au comparat obiceiurile participantilor privind exercitiile fizice, tehnologia si somnul, iar apoi au evaluat capacitatea cognitiva a acestora.Rezultatele acestor analize au aratat ca doar 5% dintre copii au avut un program zilnic care a inclus toate cele trei indicatii mentionate mai sus, in timp ce 63% dintre ei au petrecut cel putin doua ore in fata unui ecran, 82% nu au respectat recomandarea privind activitatea fizica, iar 42% au avut parte de mai putine ore de somn decat ar fi fost ideal.Totodata, 29% dintre copii nu au reusit sa bifeze niciuna dintre cele trei indicatii.In continuare, cercetarea a relevat ca cei 5% au avut rezultate mai bine la teste cognitive, de limba si de memorie.De asemenea, s-a constatat ca, dintre cele trei recomandari, cea referitoare la timpul petrecut in fata ecranului a fost corelata cel mai puternic cu o performanta intelectuala superioara.Respectarea orelor de somn indicate in fiecare noapte a fost la randul ei corelata cu rezultate mai bune la testele cognitive, fiind insa mai putin semnificativa in comparatie cu o utilizare mai redusa a smartphone-urilor si a altor dispozitive similare.Desi, asa cum atrag atentia observatorii, studiul arata o asociere intre reducerea timpului petrecut in fata dispozitivelor, si nu stabileste o legatura de cauzalitate, cercetatorii spera ca rezultatele sa genereze cercetari mai ample asupra subiectului.C.S.