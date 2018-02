Galaxy S9 va fi cel mai scump telefon pe care Samsung l-a vandut vreodata

Ziare.

Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de euro.Galaxy S9+, versiunea cu sistem foto dual si ecran mai mare, va costa in jur de 1.000 de euro si va depasi acest prag in cazul versiunilor cu mai multa memorie si cu mai mult spatiu de stocare.Informatia nu vine neaparat ca o surpriza. Era de asteptat ca Samsung sa urmeze directia Apple, care a deschis drumul telefoanelor mai scumpe de 1.000 de euro anul trecut, cand a lansat iPhone X.Marea diferenta este ca Apple a venit cu un design nou si un nou sistem de recunoastere faciala, in timp ce Samsung, in afara de cele doua camere foto de pe S9+ care nu sunt deloc o noutate in industrie, se pare ca va reproduce modelele de anul trecut.Samsung Galaxy S9 va fi prezentat oficial pe 25 februarie, iar din 16 martie va ajunge in magazine.