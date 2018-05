HTC va lansa un smartphone bazat pe tehnologia Blockchain

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de seful diviziei care se ocupa de casca de realitate virtuala Vive, Phil Chen, cel care conduce si echipa care lucreaza la smartphone-ul bazat pe Blockchain.In cadrul conferintei Consensus 2018 de la New York, conferinta dedicata initiativelor din domeniul Blockchain, Chen a anuntat ca viitorul smartphone al companiei se va numi Exodus.Exodus va oferi un portofel electronic universal si suportul hardware necesar pentru monede virtuale si aplicatii descentralizate. Vor putea fi tranzactionate cele mai importante crypto-monede, inclusiv Bitcoin si Etherium.In viziunea HTC , smartphone-urile sale vor constitui noduri ale unei retele bazate pe tehnologia Blockchain, in care utilizatorii vor putea tranzactiona monede virtuale intre ei, fara a apela la vreun intermediar.Desi nu a fost anuntat un pret pentru viitorul smartphone cu suport Blockchain al companiei Taiwaneze, Phil Chen a spus ca HTC ia in considerare posibilitatea achizitionarii acestuia inclusiv cu monede virtuale.HTC nu este primul producator important care planuieste lansarea unui astfel de smartphone. Huawei cocheteaza cu aceeasi idee si este o chestiune de timp pana cand si alti producatori de smartphone-uri vor urma acest trend.Primul smartphone bazat pe tehnologia Blockchain se numeste Finney , este produs de compania elvetiana Sirin Labs si costa 1.000 de dolari.