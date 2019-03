Huawei P30 Pro - Telefonul cu un arsenal pentru fotografie (review)

Ziare.

La fel ca in trecut, Huawei pune accentul pe fotografie cu seria P. Aduce un sistem cu patru senzori pe Pro si trei camere foto pe P30. Telefoanele din seria P au adus ceva nou pe piata, iar acum Huawei inghesuie un arsenal foto intr-un singur smartphone. Asta ar trebui sa bucure orice entuziast de fotografie, scrie Playtech.ro Ca design, Huawei P30 pro nu e foarte diferit de Mate 20 Pro. Camerele sunt asezate de data asta pe verticala. Marginile ecranului sunt rotunjite si avem sticla pe fata si pe spate, iar rama este din aluminiu.Ecranul de pe Huawei P30 Pro este un OLED de 6,47 inci cu o rezolutie Full HD+ crestat putin in partea de sus sub forma de picatura. Ce-i special la Huawei P30 Pro si P30 sunt nuantele de culoare de pe spate, din nou in degrade, iar modelele arata foarte bine. Culorile disponibile in Romania vor fi: negru, alb-albastru (breathing crystal) si verde-albastru (aurora).Pe Huawei P30 Pro a disparut difuzorul de sus, iar functia sa este acum indeplinita de ecranul OLED care vibreaza. Dar mufa de casti n-a reaparut.Senzorul de amprenta este incorporat in ecran si ar trebui sa fie mai rapid si mai precis decat cel de pe Mate 20 Pro.