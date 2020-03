Huawei P40 Pro versus Samsung Galaxy S20+. Care e mai tare?

Design

Ambele au certificarea IP68 pentru rezistenta la praf si apa

Combinatia de sticla si aluminiu este folosita si la unul, si la celalalt

Huawei: camera frontala e incadrata intr-un dreptunghi

Samsung: camera frontala e ca o impunsatura in ecran

Ecran

S20+: 6,7 inchi AMOLED

P40 Pro: 6,58 inchi OLED

S20+: rezolutie QuadHD+ 1.440 x 3.200 pixeli

P40 Pro: rezolutie 1.200 x 2.640

S20+: rata de refresh de 120Hz (la 1.080 pixeli)

P40 Pro: rata de refresh de 90Hz

Sistemul de camere foto

S20+: cea principala are 12MP, cea telephoto are 64MP cu zoom 3x, cea ultra-wide are 12MP

P40 Pro: cea principala are 50MP, cea telephoto are 40MP cu zoom 5x, cea ultra-wide are 12MP

Hardware si performanta

S20+: procesor Exynos 990 sau Snapdragon 865 (in functie de regiune)

P40 Pro: procesor Kirin 990

Ambele au conexiune standard 5G

S20+: baterie de 4.500mAh

P40 Pro: baterie de 4.200mAh

S20+: 12GB de RAM

P40 Pro: 8GB de RAM

Pret

P40 Pro: incepand cu 3.199 de lei (disponibil din 7 aprilie)

S20+: incepand cu 4.299 de lei

Concluzie

Am ales varianta de mijloc, astfel ca vom vedea cum se comporta P40 Pro in raport cu Galaxy S20+.Samsung si Huawei au o abordare similara cand vine vorba de design si materialele folosite la smartphone-uri, asa ca nu e nicio surpriza ca ambele telefoane sunt realizate din sticla si aluminiu, display-ul ocupa aproape toata partea frontala, iar marginile sunt rotunjite. De asemenea, variantele de culoare disponibile sunt nuante de alb, negru, albastru si roz si la unul, si la celalalt.Ca sa gasim diferente, ne uitam la subtilitati.Telefonul realizat de chinezi are 158,2 x 72,6 x 9 mm si cantareste 209 grame, iar rivalul sau e putin mai mare (161,9 x 73,7 x 7.8 mm) si mai mai usor (186 g).In plus, camera frontala a P40 Pro este incadrata intr-un dreptunghi, iar la Galaxy S20+ este incastrata direct in ecran si arata ca o mica impunsatura.Dupa cum se observa, cele doua telefoane au ecrane aproape la fel de mari (diferenta e infima), iar cea mai importanta diferenta are legatura cu rezolutia. Ambele smartphone-uri ar trebui sa afiseze culori vibrante si detalii foarte clare, doar ca in cazul S20+ acestea vor fi superioare - doar ca nu cu foarte mult; utilizatorul obisnuit nu va observa aceasta diferenta.Un alt as in maneca pe care il are S20+ este rata de refresh mai mare, ceea ce este un atu pentru cei pasionati de jocuri. Doar ca, daca vrei sa ai parte de 120Hz, trebuie sa cobori rezolutia la 1.080 de pixeli, asa ca vei face un compromis.Sistemul de camere foto de pe partea din spate este alcatuit din trei senzori la ambele telefoane: una principala, una telephoto si una ultra-wide. Ceea ce difera este capacitatea acestora, unde Huawei are un avantaj major in fata rivalului sau.In fapt, de ceva ani incoace, compania chineza s-a axat foarte mult pe fotografii si video, dezvoltand un parteneriat cu Leica. Si nici acum nu dezamageste. Camera principala are o rezolutie net superioara comparativ cu S20+, astfel ca e mai bun cand vine vorba de captarea luminii, reproducerea culorilor si dynamic range (diferenta de luminozitate dintre cel mai luminos si cel mai intunecat punct din fotografie; cu cat e mai mare aceasta valoare, cu atat fotografia poate stoca mai multa informatie si, prin urmare, e mai calitativa).De asemenea, camera de tip telephoto a telefonului Huawei ofera un zoom optic de 5x, fata de 3x - cat are smartphone-ul Samsung. Totusi, ambele ofera posibilitatea de a extinde digital zoom-ul.Camera cu distanta focala foarte scurta (ultra wide-angle) pare sa nu difere.In plus, ambele telefoane au diverse software-uri, aplicatii si functii care permit utilizatorului sa experimenteze cu diverse modalitati de a face si edita poze.Ambele telefoane au o performanta ridicata cand vine vorba de viteza si capacitatea de procesare. Ceea ce difera este memoria RAM, unde Samsung obisnuieste sa-si depaseasca rivalii.Cat despre baterie, S20+ are o capacitate mai mare, in timp ce Huawei obisnuieste sa compenseze prin optimizari software. La reincarcare, telefonul chinezilor e mai rapid (40W, atat prin cablu cat si wireless), in timp ce Samsung are un adaptor de 25W, iar incarcarea wireless e si mai lenta (15W).Strict din punct de vedere al specificatiilor, fiecare dintre cele doua telefoane are avantajele sale. S20+ castiga in ceea ce priveste rezolutia ecranului si bateria, in timp ce Huawei exceleaza la capitolul camera foto si incarcare rapida.Totusi, un alt aspect ar putea face diferenta intre cele doua: S20+ functioneaza in baza Android, care se bucura de un magazin urias de aplicatii, in timp ce Huawei functioneaza cu propriul sistem de operare, iar aplicatiile (cel putin deocamdata) sunt limitate ca numar. Totusi, producatorul chinez incearca sa recupereze teren, incheiand parteneriate cu giganti precum BBC, Unity si TomTom.Mai multe detalii despre Huawei P40 Pro puteti gasi AICI Mai multe detalii despre Samsung Galaxy S20+ puteti gasi AICI