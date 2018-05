Huawei P9, telefonul ideal al celor pentru care calitatea foto-video chiar conteaza!

Ziare.

"Cele mai puternice camere foto vazute vreodata pe un telefon" sustine Huawei despre cele trei camere principale de pe Huawei P20 Pro: una de 40 de MP, una de 20 MP si una de 8 MP. Parteneriatul cu Leica e un succes, care a ajuns la a treia generatie.Totul a inceput odata cu Huawei P9. Parteneriatul cu prestigioasa companie germana de aparate foto a inceput in 2016. Cine este, insa, Leica? Compania germana a fost fondata in 1914 sub conducerea lui Ernst Leitz si se ocupa cu optica si camerele foto.Primele prototipuri de camere cu film de 35 mm au fost create de catre Oskar Barnak la Ernst Leitz Optische Werke in 1913 si erau menite pentru fotografiile de peisaje de munte. La inceput inginerii companiei au lucrat si cu optica Zeiss Tessar, desi au fost probleme cu compatibilitatea.Tocmai datorita inovatiilor si numelui acestui brand pe piata aparatelor foto si a senzorilor optici, Huawei a decis sa caute un parteneriat cu germanii de la Leica.Huawei P9 si-a propus sa fie primul pas spre un mai vechi deziderat al companiei chineze de a se lupta cu Samsung si Apple si a le depasi, intr-un final, pe piata telefoanelor mobile.Unul din capitolele la care cei doi giganti excelau era tocmai segmentul foto al smartphone-urilor, asa ca Huawei a decis sa se alieze cu profesionistii pentru a-i dobori pe rivalii sai de pe soclu.Parteneriatul, dincolo de dotarea telefoanelor Huawei, incepand cu Huawei P9 , cu camere foto performante, a presupus crearea unui centru de cercetare si dezvoltare comun in domeniul sistemelor software si a lentilelor optice. Denumit The Max Berek Innovation Lab, acest centru a fost stabilit in Germania, la Wetzlar, unde isi are cartierul general Leica.Tehnologia vizata de Leica si Huawei este cea a crearii unor camere foto cat mai mici si cat mai performante. Cele doua companii lucreaza impreuna si la solutii pentru realitatea virtuala, realitatea augmentata si imagini generate pe computer. In proiect vor fi cooptate si mai multe universitati si centre de cercetare.Centrul dezvoltat de Huawei si Leica si-a primit numele dupa inginerul specialist in optica Max Berek, omul care a dezvoltat primele lentile pentru sistemul optic al camerei Leica 35 mm.Explicatiile acestui parteneriat au fost date chiar de fondatorul Huawei. "In viitor, peste 90% din traficul de date va fi format din fotografii si videouri. Laboratorul de inovatie Max Berek ofera capacitatea de a stabili un parteneriat inca si mai strans cu Leica, ducand la noi progrese in domeniul imaginilor si calitatii videourilor. Ca rezultat, vom oferi avansuri tehnologice tot mai mari in domeniul camerelor foto de pe telefoanele mobile", a explicat Ren Zhengfei, dupa lansarea primului model Huawei P9 cu camere foto create in colaborare cu Leica.Asadar, calitatea fotografiilor facute de telefoanele cu tehnologie Leica este deja una verificata de seriile Huawei P9, P10 si, acum, Huawei P20 . Partea buna este ca Huawei P9, care abia a implinit doi ani de la lansare, este acum la un pret mai mult decat accesibil, dupa lansarea gamei noi P20.Daca fotografiile si videourile sunt importante pentru tine, vrei un telefon de calitate si cu performante impresionante, dar nu vrei sa dai 3000+ lei pe un Huawei P20 sau 2000+ pe un Huawei P10, atunci Huawei P9 este ideal pentru tine.Cu un pret situat in jurul a 1500 de lei, Huawei P9 este unul dintre cele mai bune telefoane de pe piata din punct de vedere al raportului calitate/pret.