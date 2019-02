Huse Huawei P30 Lite. Ce alte cadouri le poti darui pasionatilor de smartphone

Ziare.

Noul Huawei P30 Lite este un upgrade la modelul P20 Lite, cu functii performante. Vine cu un ecran full HD de 6 inch si o rezolutie 2312x1080 pixeli. Ecranul AMOLED are un notch tip picatura, iar modelul nu va avea senzor de amprenta in ecran, ci pe spate. Noul telefon va rula Android 9 Pie si va avea un procesor Kirin 710. Pe spate se va regasi o camera foto tripla, cu senzori de 20MP + 16MP + 2MP.Judecand dupa obiceiul lansarilor din ultimii ani, sunt sanse mari ca Huawei P30 Lite sa se lanseze mai devreme de 26 martie, data la care este programata lansarea oficiala a seriei.Versiunea premium a gamei este Huawei P30 Pro. Aceste foloseste chipset-ul Kirin 980 si va avea un ecran AMOLED, tot cu notch tip picatura pentru camera frontala. Se vorbeste despre un ecran de 6.1-inch in diagonala, cu rezolutie 2340 x 1080 pixeli, care spre deosebire de versiunea Lite va incorpora si un cititor de amprente.Va avea patru senzori pentru camera principala, pozitionati vertical. Atat senzorii, cat si lentilele sunt furnizate de Leica. Cel mai puternic dintre senzori va avea o rezolutie de 38 megapixeli. Telefonul va rula Android 9.0 Pie si va avea 6 GB RAM si 128 GB pentru stocarea de date.Daca celelalte modele din seria P30 vor avea preturi intre 800 si 1000 de euro, mult mai ieftine sunt accesoriile pentru aceste telefoane.